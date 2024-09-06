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Лунін проведе переговори про трансфер із титулованим англійським клубом

6 вересня 2024 14:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Лунін вже у грудні проведе переговори з Манчестер Юнайтед
Андрій Лунін у таборі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Андрій Лунін прийняв остаточне рішення залишити "Реал". Футболісту збірної України вже шукають нової команди.

"Реал" може продати голкіпера на початку 2025 року, щоб заробити на його трансфері, повідомляє Diario AS.

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Тренерський штаб мадридського "Реала" не змінив рішення щодо статусу Андрія Луніна в команді. Український голкіпер залишиться дублером Тібо Куртуа і не гратиме у Лізі чемпіонів, якщо бельгійський воротар буде здоровим. Це категорично не влаштовує українського футболіста.

Андрій Лунін
Андрій Лунін у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Лунін готується до трансферу з "Реалу"

Керівництво "королівського клубу" хоче зберегти голкіпера, якому запропонували продовжити контракт. Однак Лунін відмовився від цієї перспективи. Термін дії його угоди з "бланкос" спливає влітку 2025 року. За правилами УЄФА вже в грудні українець зможе вести переговори про трансфер з іншими клубами.

У послугах Луніна зацікавлений англійський "Манчестер Юнайтед", який пропустив п'ять голів у перших трьох матчах сезону АПЛ. Тренерський штаб "червоних дияволів" хоче прибрати з основного складу Андре Онана, якого може замінити голкіпер збірної України.

Сторони можуть розпочати переговори вже у грудні 2024 року.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін

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