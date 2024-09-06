Лунін вже у грудні проведе переговори з Манчестер Юнайтед

Андрій Лунін у таборі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Андрій Лунін прийняв остаточне рішення залишити "Реал". Футболісту збірної України вже шукають нової команди.

"Реал" може продати голкіпера на початку 2025 року, щоб заробити на його трансфері, повідомляє Diario AS.

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Тренерський штаб мадридського "Реала" не змінив рішення щодо статусу Андрія Луніна в команді. Український голкіпер залишиться дублером Тібо Куртуа і не гратиме у Лізі чемпіонів, якщо бельгійський воротар буде здоровим. Це категорично не влаштовує українського футболіста.

Андрій Лунін у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Лунін готується до трансферу з "Реалу"

Керівництво "королівського клубу" хоче зберегти голкіпера, якому запропонували продовжити контракт. Однак Лунін відмовився від цієї перспективи. Термін дії його угоди з "бланкос" спливає влітку 2025 року. За правилами УЄФА вже в грудні українець зможе вести переговори про трансфер з іншими клубами.

У послугах Луніна зацікавлений англійський "Манчестер Юнайтед", який пропустив п'ять голів у перших трьох матчах сезону АПЛ. Тренерський штаб "червоних дияволів" хоче прибрати з основного складу Андре Онана, якого може замінити голкіпер збірної України.

Сторони можуть розпочати переговори вже у грудні 2024 року.

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