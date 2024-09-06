Лунин уже в декабре проведет переговоры с Манчестер Юнайтед

Андрей Лунин в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Андрей Лунин принял окончательное решение уйти из "Реала". Футболисту сборной Украины уже ищут новую команду.

"Реал" может продать голкипера в начале 2025 года, чтобы заработать на его трансфере, сообщает Diario AS.

Читайте также:

Тренерский штаб мадридского "Реала" не изменил решения по поводу статуса Андрея Лунина в команде. Украинский голкипер останется дублером Тибо Куртуа и не будет играть в Лиге чемпионов, если бельгийский вратарь будет здоров. Это категорически не устраивает украинского футболиста.

Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Лунин готовится к трансферу из "Реала"

Руководство "королевского клуба" хочет сохранить голкипера, которому предложили продлить контракт. Однако Лунин отказался от этой перспективы. Срок действия его соглашения с "бланкос" истекает летом 2025 года. По правилам УЕФА, уже в декабре украинец сможет вести переговоры о трансфере с другими клубами.

В услугах Лунина заинтересован английский "Манчестер Юнайтед", который пропустил пять голов в первых трех матчах сезона АПЛ. Тренерский штаб "красных дьяволов" хочет убрать из основного состава Андре Онана, которого и может заменить голкипер сборной Украины.

Стороны могут приступить к переговорам уже в декабре 2024 года.

Напомним, Цыганков поссорился с руководством "Жироны" — причина достаточно серьезная.

Малиновским заинтересовался амбициозный турецкий клуб.

Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.

Забарный назвал самого талантливого игрока "Динамо" и пророчит ему топовые чемпионаты.

В "Эвертоне" недовольны игрой Миколенко — что ждет украинца.

Суркис неожиданно обратился к одному из самых известных бывших легионеров "Динамо".