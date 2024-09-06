Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин проведет переговоры про трансфер с титулованным английским клубом arrow

Лунин проведет переговоры про трансфер с титулованным английским клубом

6 сентября 2024 14:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Лунин уже в декабре проведет переговоры с Манчестер Юнайтед
Андрей Лунин в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Андрей Лунин принял окончательное решение уйти из "Реала". Футболисту сборной Украины уже ищут новую команду. 

"Реал" может продать голкипера в начале 2025 года, чтобы заработать на его трансфере, сообщает Diario AS

Читайте также:

Тренерский штаб мадридского "Реала" не изменил решения по поводу статуса Андрея Лунина в команде. Украинский голкипер останется дублером Тибо Куртуа и не будет играть в Лиге чемпионов, если бельгийский вратарь будет здоров. Это категорически не устраивает украинского футболиста. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Лунин готовится к трансферу из "Реала" 

Руководство "королевского клуба" хочет сохранить голкипера, которому предложили продлить контракт. Однако Лунин отказался от этой перспективы. Срок действия его соглашения с "бланкос" истекает летом 2025 года. По правилам УЕФА, уже в декабре украинец сможет вести переговоры о трансфере с другими клубами. 

В услугах Лунина заинтересован английский "Манчестер Юнайтед", который пропустил пять голов в первых трех матчах сезона АПЛ. Тренерский штаб "красных дьяволов" хочет убрать из основного состава Андре Онана, которого и может заменить голкипер сборной Украины. 

Стороны могут приступить к переговорам уже в декабре 2024 года. 

Напомним, Цыганков поссорился с руководством "Жироны" — причина достаточно серьезная

Малиновским заинтересовался амбициозный турецкий клуб

Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.

Забарный назвал самого талантливого игрока "Динамо" и пророчит ему топовые чемпионаты.

В "Эвертоне" недовольны игрой Миколенко — что ждет украинца.

Суркис неожиданно обратился к одному из самых известных бывших легионеров "Динамо".

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:54 Вез целую партию наушников из-за границы — на таможне Одесчины остановили контрабанду

14:49 В Днепре прогремели взрывы — сообщают о работе ПВО

14:45 В Украине повышают зарплаты — какая причина

14:39 Еврокомиссия выделила 40 млн евро Украине для подготовки к зиме

14:36 Во Львове прощаются с матерью и дочерьми, погибшими во время российского обстрела

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

14:34 Волкер объяснил, изменилась ли позиция Трампа по отношению к Украине

14:28 В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, работавшего в "полиции" оккупантов

14:26 Канализация бьет ручьем — в Одессе людей затапливают сточные воды

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

14:18 Правительство Шотландии сократит помощь украинским беженцам

14:54 Вез целую партию наушников из-за границы — на таможне Одесчины остановили контрабанду

14:49 В Днепре прогремели взрывы — сообщают о работе ПВО

14:45 В Украине повышают зарплаты — какая причина

14:39 Еврокомиссия выделила 40 млн евро Украине для подготовки к зиме

14:36 Во Львове прощаются с матерью и дочерьми, погибшими во время российского обстрела

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

14:34 Волкер объяснил, изменилась ли позиция Трампа по отношению к Украине

14:28 В Харькове правоохранители разоблачили мужчину, работавшего в "полиции" оккупантов

14:26 Канализация бьет ручьем — в Одессе людей затапливают сточные воды

14:18 Правительство Шотландии сократит помощь украинским беженцам

14:16 СБУ проводит обыски в мэрии Ужгорода, — СМИ

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка - 80x80

Куда полетят украинские баллистические ракеты и дрон Паляница — интервью Подоляка

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Text

17:50 Штурм Покровска, пленные из Курской области и увольнение Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Почему общественный транспорт Киева вызывает пробки — экс-советник Кличко назвал проблему

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования