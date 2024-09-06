Лунин уже в декабре проведет переговоры с Манчестер Юнайтед

Лунин проведет переговоры про трансфер с титулованным английским клубом
Андрей Лунин принял окончательное решение уйти из "Реала". Футболисту сборной Украины уже ищут новую команду.
"Реал" может продать голкипера в начале 2025 года, чтобы заработать на его трансфере, сообщает Diario AS.
Тренерский штаб мадридского "Реала" не изменил решения по поводу статуса Андрея Лунина в команде. Украинский голкипер останется дублером Тибо Куртуа и не будет играть в Лиге чемпионов, если бельгийский вратарь будет здоров. Это категорически не устраивает украинского футболиста.
Лунин готовится к трансферу из "Реала"
Руководство "королевского клуба" хочет сохранить голкипера, которому предложили продлить контракт. Однако Лунин отказался от этой перспективы. Срок действия его соглашения с "бланкос" истекает летом 2025 года. По правилам УЕФА, уже в декабре украинец сможет вести переговоры о трансфере с другими клубами.
В услугах Лунина заинтересован английский "Манчестер Юнайтед", который пропустил пять голов в первых трех матчах сезона АПЛ. Тренерский штаб "красных дьяволов" хочет убрать из основного состава Андре Онана, которого и может заменить голкипер сборной Украины.
Стороны могут приступить к переговорам уже в декабре 2024 года.
Напомним, Цыганков поссорился с руководством "Жироны" — причина достаточно серьезная.
Малиновским заинтересовался амбициозный турецкий клуб.
Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.
Забарный назвал самого талантливого игрока "Динамо" и пророчит ему топовые чемпионаты.
В "Эвертоне" недовольны игрой Миколенко — что ждет украинца.
Суркис неожиданно обратился к одному из самых известных бывших легионеров "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!