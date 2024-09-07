Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ярмоленка можуть запросити до Саудівської Аравії — що відомо arrow

Ярмоленка можуть запросити до Саудівської Аравії — що відомо

7 вересня 2024 10:23
Валерій Ковалевич - Редактор
Ярмоленко та Динамо отримають запит на трансфер від екзотичного клубу
Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Лідер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко може стати ще одним зірковим легіонером у чемпіонаті Саудівської Аравії. Півзахисник отримає пропозицію від одного із клубів місцевої ліги.

Впевнена гра українського футболіста привернула до нього увагу закордонних клубів, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Колишній футболіст дортмундської "Боруссії", англійського "Вест Гема" та "Аль-Айна" з ОАЕ Андрій Ярмоленко залишається одним із найбільш затребуваних українських гравців. Їм продовжують цікавитись клуби з інших ліг.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Щедра пропозиція для Ярмоленка

На одного з найкращих гравців "Динамо" на старті сезону 2024/2025 претендує "Аль-Ріяд". Клуб із Саудівської Аравії шукає можливість подолати ігрову кризу. Головний тренер команди Сабрі Лямуші отримав карт-бланш на посилення складу.

Представники саудівського клубу оцінили гру 34-річного півзахисника у матчах кваліфікаційного турніру Ліги чемпіонів. "Аль-Ріяд" планує запропонувати за Ярмоленка три мільйони євро. Клуб із Саудівської Аравії вже планує цей трансфер.

Контракт Ярмоленка з "Динамо" діє до літа 2025 року. Після цього Андрій отримає адміністративну посаду в українському клубі. Він не планує міняти команду.

Нагадаємо, Циганков посварився з керівництвом "Жирони" — причина досить серйозна

Людмила Кіченок скасувала весілля заради перемоги на US Open. 

Забарний назвав найталановитішого гравця "Динамо" і пророкує йому топові чемпіонати. 

Суркіс несподівано звернувся до одного з найвідоміших колишніх легіонерів "Динамо".

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Андрій Ярмоленко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:53 Мудрик не зіграє у Лізі націй — що сталося із зіркою збірної України

10:47 Рівень обстрілу півдня України дуже високий — ракетоносії в Чорному морі

10:43 Окупанти припинили завозити питну воду у Лисичанськ, де немає централізованого водопостачання

10:33 Уламки російського безпілотника впали біля будівлі Верховної Ради

10:32 Командування окупантів схвалює вбивство українських військовополонених, — ISW

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

10:19 Завдали майже мільйон гривень збитків на озері Сасик — на Одещині затримали браконьєрів

10:16 В Росії на фестивалі "чистої води" місто затопила річка з фекалій

10:08 Міноборони привітало українських розвідників та показало їх професіоналізм на фронті

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

09:56 Буковинець судився з ТЦК, бо там не хотіли розглянути заяву про відстрочку без нього

10:53 Мудрик не зіграє у Лізі націй — що сталося із зіркою збірної України

10:47 Рівень обстрілу півдня України дуже високий — ракетоносії в Чорному морі

10:43 Окупанти припинили завозити питну воду у Лисичанськ, де немає централізованого водопостачання

10:33 Уламки російського безпілотника впали біля будівлі Верховної Ради

10:32 Командування окупантів схвалює вбивство українських військовополонених, — ISW

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

10:19 Завдали майже мільйон гривень збитків на озері Сасик — на Одещині затримали браконьєрів

10:16 В Росії на фестивалі "чистої води" місто затопила річка з фекалій

10:08 Міноборони привітало українських розвідників та показало їх професіоналізм на фронті

09:56 Буковинець судився з ТЦК, бо там не хотіли розглянути заяву про відстрочку без нього

09:52 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги