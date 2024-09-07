Ярмоленко та Динамо отримають запит на трансфер від екзотичного клубу

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Лідер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко може стати ще одним зірковим легіонером у чемпіонаті Саудівської Аравії. Півзахисник отримає пропозицію від одного із клубів місцевої ліги.

Впевнена гра українського футболіста привернула до нього увагу закордонних клубів, повідомляє Daily Mail.

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Колишній футболіст дортмундської "Боруссії", англійського "Вест Гема" та "Аль-Айна" з ОАЕ Андрій Ярмоленко залишається одним із найбільш затребуваних українських гравців. Їм продовжують цікавитись клуби з інших ліг.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Щедра пропозиція для Ярмоленка

На одного з найкращих гравців "Динамо" на старті сезону 2024/2025 претендує "Аль-Ріяд". Клуб із Саудівської Аравії шукає можливість подолати ігрову кризу. Головний тренер команди Сабрі Лямуші отримав карт-бланш на посилення складу.

Представники саудівського клубу оцінили гру 34-річного півзахисника у матчах кваліфікаційного турніру Ліги чемпіонів. "Аль-Ріяд" планує запропонувати за Ярмоленка три мільйони євро. Клуб із Саудівської Аравії вже планує цей трансфер.

Контракт Ярмоленка з "Динамо" діє до літа 2025 року. Після цього Андрій отримає адміністративну посаду в українському клубі. Він не планує міняти команду.

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