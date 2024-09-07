Ярмоленко та Динамо отримають запит на трансфер від екзотичного клубу

Ярмоленка можуть запросити до Саудівської Аравії — що відомо
Лідер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко може стати ще одним зірковим легіонером у чемпіонаті Саудівської Аравії. Півзахисник отримає пропозицію від одного із клубів місцевої ліги.
Впевнена гра українського футболіста привернула до нього увагу закордонних клубів, повідомляє Daily Mail.
Колишній футболіст дортмундської "Боруссії", англійського "Вест Гема" та "Аль-Айна" з ОАЕ Андрій Ярмоленко залишається одним із найбільш затребуваних українських гравців. Їм продовжують цікавитись клуби з інших ліг.
Щедра пропозиція для Ярмоленка
На одного з найкращих гравців "Динамо" на старті сезону 2024/2025 претендує "Аль-Ріяд". Клуб із Саудівської Аравії шукає можливість подолати ігрову кризу. Головний тренер команди Сабрі Лямуші отримав карт-бланш на посилення складу.
Представники саудівського клубу оцінили гру 34-річного півзахисника у матчах кваліфікаційного турніру Ліги чемпіонів. "Аль-Ріяд" планує запропонувати за Ярмоленка три мільйони євро. Клуб із Саудівської Аравії вже планує цей трансфер.
Контракт Ярмоленка з "Динамо" діє до літа 2025 року. Після цього Андрій отримає адміністративну посаду в українському клубі. Він не планує міняти команду.
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