Ярмоленко и Динамо получат запрос на трансфер от экзотического клуба

Ярмоленко могут пригласить в Саудовскую Аравию — что известно
Лидер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может стать еще одним звездным легионером в чемпионате Саудовской Аравии. Полузащитник получит предложение от одного из клубов местной лиги.
Уверенная игра украинского футболиста привлекла к нему внимание зарубежных клубов, сообщает Daily Mail.
Бывший футболист дортмундской "Боруссии", английского "Вест Хэма" и "Аль-Айна" из ОАЭ Андрей Ярмоленко остается одним из самых востребованных украинских игроков. Им продолжают интересоваться клубы из других лиг.
Щедрое предложение для Ярмоленко
На одного из лучших игроков "Динамо" на старте сезона 2024/2025 претендует "Аль-Рияд". Клуб из Саудовской Аравии ищет возможность преодолеть игровой кризис. Главный тренер команды Сабри Лямуши получил карт-бланш на усиление состава.
Представители саудовского клуба оценили игру 34-летнего полузащитника в матчах квалификационного турнира Лиги чемпионов. "Аль-Рияд" планирует предложить за Ярмоленко три миллиона евро. Клуб из Саудовской Аравии уже планирует этот трансфер.
Контракт Ярмоленко с "Динамо" действует до лета 2025 года. После этого Андрей получит административную должность в украинском клубе. Он не планирует менять команду.
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