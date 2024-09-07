Ярмоленко и Динамо получат запрос на трансфер от экзотического клуба

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Лидер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может стать еще одним звездным легионером в чемпионате Саудовской Аравии. Полузащитник получит предложение от одного из клубов местной лиги.

Уверенная игра украинского футболиста привлекла к нему внимание зарубежных клубов, сообщает Daily Mail.

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Бывший футболист дортмундской "Боруссии", английского "Вест Хэма" и "Аль-Айна" из ОАЭ Андрей Ярмоленко остается одним из самых востребованных украинских игроков. Им продолжают интересоваться клубы из других лиг.

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Щедрое предложение для Ярмоленко

На одного из лучших игроков "Динамо" на старте сезона 2024/2025 претендует "Аль-Рияд". Клуб из Саудовской Аравии ищет возможность преодолеть игровой кризис. Главный тренер команды Сабри Лямуши получил карт-бланш на усиление состава.

Представители саудовского клуба оценили игру 34-летнего полузащитника в матчах квалификационного турнира Лиги чемпионов. "Аль-Рияд" планирует предложить за Ярмоленко три миллиона евро. Клуб из Саудовской Аравии уже планирует этот трансфер.

Контракт Ярмоленко с "Динамо" действует до лета 2025 года. После этого Андрей получит административную должность в украинском клубе. Он не планирует менять команду.

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