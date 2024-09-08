Сразу пять золотых медалей собрали украинские паралимпийцы 7 сентября

Паралимпийская сборная Украины на Паралимпиаде-2024 Фото: Паралимпийский комитет Украины

В преддверии последнего, сегодняшнего дня Паралимпиады-2024 украинские спортсмены сумели добавить в свою копилку пять золотых, четыре серебряных и три бронзовые награды. Это позволило нашей сборной закрепиться на седьмом месте в десятке самых успешных сборных Паралимпиады-2024, сообщают Новини.LIVE.

В каких видах спорта украинцы завоевали успех и награды

Итог медального зачета на Паралимпиаде-2024. Фото: Скриншот

Сразу две золотые награды завоевали наши дзюдоисты. Анастасия Гарнюк получила "золото" в дзюдо в весе +70 кг, а Александр Назаренко высшую награду в дзюдо в весе до 70 кг.

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Бегун Игорь Цветов поднялся на высшую ступеньку пьедестала в забеге на 200 метров. Андрей Трусов завоевал "золото" в плавании баттерфляем на 50 метров. Виктор Дидух стал лучшим в настольном теннисе.

"Серебро" принесла Украине и Марина Литовченко. Она стала второй в соревнованиях по настольному теннису. Вторую по важности награду получил Николай Синюк в гонке на каноэ на дистанции в 200 метров.

Денис Остапченко завоевал "серебро" в плавании фристайлом на 200 метров, а команда саблисток в составе Евгении Бреус, Надежды Долох, Елены Федоты-Исаевой и Наталии Морквич тоже получили командное "серебро".

Вместе с Денисом Остапченко поднимался на пьедестал и Сергей Паламарчук, ведь он получил "бронзу" в плавании по фристайлу на 200 метров.

Бронзовой наградой может похвастаться Игорь Нимченко, вошедший в тройку лучших в заплыве на 200 метров. Юрий Бабинец тоже взял "бронзу" в соревнованиях по паверлифтингу.

Таким образом, украинская паралимпийская сборная занимает седьмое место в медальном зачете. У нашей сборной 21 золотая, 26 серебряных и 32 бронзовых награды.

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