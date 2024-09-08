Конопля прокоментував поразку України від Албанії у Лізі Націй

Юхим Конопля після забитого м'яча. Фото: УАФ

У першому турі групового етапу Ліги Націй збірна України поступилася Албанії (1:2). Єдиний гол синьо-жовтих в матчі забив захисник Юхим Конопля.

Після гри Конопля в ефірі Megogo висловився про поразку команди.

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Конопля не згідний з поразкою

Конопля заявив, що матч був дуже важким, адже суперник виявився принциповим, небезпечним і незручним. На його думку, поразка не відображає хід гри, оскільки українська команда частіше створювала моменти і завдала більше ударів по воротах.

Конопля звернув увагу на те, що команда пропустила два голи з контратак, які можна було уникнути.

"Програли зовсім не по грі, тому що мали більше моментів, думаю, що більше ударів завдали по воротах.

Пропустили з двох, можна сказати, контратак, десь недогледіли, десь їм пощастило трішки більше. Контратака і кутовий був також після контратаки", — сказав футболіст.

Говорячи про перший пропущений гол, до якого призвела помилка Коноплі, він зазначив, що ситуація була хаотичною і м’яч від його голови випадково відскочив до суперника, який з близької відстані відправив того у ворота.

За словами Коноплі, у перерві тренерський штаб порадив команді бути більш терплячими, оскільки вони володіли ініціативою в першому таймі. Після цього Україна продовжила контролювати гру і забила гол після перерви, але далі всі нпмагання зруйнував пропущений м'яч після кутового.

"Будь то збірна Франції, Іспанії, Англії чи ще хтось – усі можуть пропустити зі стандарту і потім після цього трішки важко оговтатися, бо це дає їм впевненість", — зазначив гравець.

Конопля також прокоментував свій забитий м'яч, зазначивши, що був радий цьому, адже тренує подібні удари. Однак він підкреслив, що цей гол не допоміг команді перемогти, тому не має для нього особливого значення.

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