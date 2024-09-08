Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Конопля не згоден з поразкою від Албанії — результат не по грі arrow

Конопля не згоден з поразкою від Албанії — результат не по грі

8 вересня 2024 08:49
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Конопля прокоментував поразку України від Албанії у Лізі Націй
Юхим Конопля після забитого м'яча. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У першому турі групового етапу Ліги Націй збірна України поступилася Албанії (1:2). Єдиний гол синьо-жовтих в матчі забив захисник Юхим Конопля.

Після гри Конопля в ефірі Megogo висловився про поразку команди.

Читайте також:

Конопля не згідний з поразкою

Конопля заявив, що матч був дуже важким, адже суперник виявився принциповим, небезпечним і незручним. На його думку, поразка не відображає хід гри, оскільки українська команда частіше створювала моменти і завдала більше ударів по воротах.

Конопля звернув увагу на те, що команда пропустила два голи з контратак, які можна було уникнути.

"Програли зовсім не по грі, тому що мали більше моментів, думаю, що більше ударів завдали по воротах.

Пропустили з двох, можна сказати, контратак, десь недогледіли, десь їм пощастило трішки більше. Контратака і кутовий був також після контратаки", — сказав футболіст.

Говорячи про перший пропущений гол, до якого призвела помилка Коноплі, він зазначив, що ситуація була хаотичною і м’яч від його голови випадково відскочив до суперника, який з близької відстані відправив того у ворота.

За словами Коноплі, у перерві тренерський штаб порадив команді бути більш терплячими, оскільки вони володіли ініціативою в першому таймі. Після цього Україна продовжила контролювати гру і забила гол після перерви, але далі всі нпмагання зруйнував пропущений м'яч після кутового.

"Будь то збірна Франції, Іспанії, Англії чи ще хтось – усі можуть пропустити зі стандарту і потім після цього трішки важко оговтатися, бо це дає їм впевненість", — зазначив гравець.

Конопля також прокоментував свій забитий м'яч, зазначивши, що був радий цьому, адже тренує подібні удари. Однак він підкреслив, що цей гол не допоміг команді перемогти, тому не має для нього особливого значення.

Нагадаємо, Ярмоленка можуть запросити до Саудівської Аравії — що відомо.

Циганков посварився з керівництвом "Жирони" — причина досить серйозна

Супряга вже дебютував за "Зорю" — як зіграв форвард. 

Людмила Кіченок скасувала весілля заради перемоги на US Open. 

Забарний назвав найталановитішого гравця "Динамо" і пророкує йому топові чемпіонати.

футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Юхим Конопля Збірна Албанії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:49 Конопля не згоден з поразкою від Албанії — результат не по грі

08:45 Україна успішно адаптує засоби протидії російським дронам — ISW розкрив деталі

08:40 Ердоган закликав ісламські країни об'єднатися проти Ізраїлю

08:21 Група російських безпілотників перетнула повітряний простір Румунії

08:16 Вночі Росія обстріляла Херсонщину — четверо людей поранені

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

08:02 Мешканець Львівщини не з'явився до ТЦК через сп'яніння — яке рішення суду

07:57 На Запоріжжі лунали вибухи — Росія атакувала регіон понад 220 разів

07:47 Військовий експерт назвав головне досягнення Рамштайну

07:41 Понад 1200 окупантів — Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу

07:35 Росія може атакувати інфраструктуру України новими іранськими ракетами — ISW

08:49 Конопля не згоден з поразкою від Албанії — результат не по грі

08:45 Україна успішно адаптує засоби протидії російським дронам — ISW розкрив деталі

08:40 Ердоган закликав ісламські країни об'єднатися проти Ізраїлю

08:21 Група російських безпілотників перетнула повітряний простір Румунії

08:16 Вночі Росія обстріляла Херсонщину — четверо людей поранені

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

08:02 Мешканець Львівщини не з'явився до ТЦК через сп'яніння — яке рішення суду

07:57 На Запоріжжі лунали вибухи — Росія атакувала регіон понад 220 разів

07:47 Військовий експерт назвав головне досягнення Рамштайну

07:41 Понад 1200 окупантів — Генштаб назвав втрати росіян за минулу добу

07:35 Росія може атакувати інфраструктуру України новими іранськими ракетами — ISW

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець