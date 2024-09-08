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Конопля не согласен с поражением от Албании – результат не по игре

8 сентября 2024 08:49
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Конопля прокомментировал поражение Украины от Албании в Лиге Наций
Ефим Конопля после забитого мяча. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В первом туре группового этапа Лиги Наций сборная Украины уступила Албании (1:2). Единственный гол сине-желтых в матче забил защитник Ефим Конопля.

После игры Конопля в эфире Megogo высказался о поражении команды.

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Конопля заявил, что матч был очень трудным, ведь соперник оказался принципиальным, опасным и неудобным. По его мнению, поражение не отражает ход игры, поскольку украинская команда чаще создавала моменты и нанесла больше ударов по воротам.

Конопля также обратил внимание на то, что команда пропустила два гола после контратак, которые можно было избежать.

"Проиграли совсем не по игре, потому что имели больше моментов, думаю, что больше ударов нанесли по воротам.

Пропустили из двух, можно сказать, контратак, где-то недосмотрели, где-то им повезло немного больше. Контратака и угловой был также после контратаки", — сказал футболист.

Говоря о первом пропущенном голе, к которому привела ошибка Конопли, он отметил, что ситуация была хаотичной и мяч от его головы случайно отскочил к сопернику, который с близкого расстояния отправил его в ворота.

По словам Конопли, в перерыве тренерский штаб посоветовал команде быть более терпеливым, поскольку они владели инициативой в первом тайме. После этого Украина продолжила контролировать игру и забила гол после перерыва, но дальше все попытки разрушил пропущенный мяч после углового.

"Будь то сборная Франции, Испании, Англии или еще кто-то — все могут пропустить из стандарта и потом после этого немного трудно оправиться, потому что это дает им уверенность", — отметил игрок.

Конопля также прокомментировал свой забитый мяч, отметив, что рад этому, ведь тренирует подобные удары. Однако он подчеркнул, что этот гол не помог команде победить и потому не имеет для него особого значения.

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футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Ефим Конопля Сборная Албании

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