Супряга дебютировал за Зарю — как сыграл форвард

Владислав Супряга в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бывший форвард молодежной сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Супряга сыграл первые минуты в составе "Зари". Молодой футболист принял участие в товарищеском матче.

Команда Супряги победила со счетом 2:1, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В чемпионате Украины по футболу пауза, которая связана с перерывом на матчи национальных команд. Клубы проводят товарищеские поединки, в которых участвую и новички.

Владислав Супряга на тренировке. Фото: пресс-служба клуба

Как Супряга сыграл за "Зарю"

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна-2024 в Украине Владислав Супряга перешел из "Динамо" в "Зарю" на правах аренды. Бывший чемпион мира в составе юношеской сборной Украины будет выступать в луганской команде до конца сезона 2024/2025.

"Заря" сыграла с "Полесьем" четыре тайма по 30 минут. Луганская команда победила соперника из Житомира со счетом 2:1. Голы забили Будковский (дубль) и Бенито, который еще недавно тренировался в "Динамо" вместе с Супрягой. Сам Влад вышел на поле во втором составе "Зари" и активно отыграл. Он нанес два удара по воротам соперника, но не сумел отличиться результативными действиями.

Напомним, Ярмоленко могут пригласить в Саудовскую Аравию — что известно.

Цыганков поссорился с руководством "Жироны" — причина достаточно серьезная.

Людмила Киченок отменила свадьбу ради победы на US Open.

Забарный назвал самого талантливого игрока "Динамо" и пророчит ему топовые чемпионаты.

Суркис неожиданно обратился к одному из самых известных бывших легионеров "Динамо".