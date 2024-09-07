Супряга дебютував за Зорю — як зіграв форвард

Владислав Супряга у "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній форвард молодіжної збірної України та київського "Динамо" Владислав Супряга зіграв перші хвилини у складі "Зорі". Молодий футболіст взяв участь у товариському матчі.

Команда Супряги перемогла суперника з рахунком 2:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Владислав Супряга на тренуванні. Фото: пресслужба клубу

Як Супряга зіграв за "Зорю"

Незадовго до закриття літнього трансферного вікна 2024 в Україні Владислав Супряга перейшов із "Динамо" до "Зорі" на правах оренди. Колишній чемпіон світу у складі юнацької збірної України виступатиме у луганській команді до кінця сезону 2024/2025.

"Зоря" зіграла з "Поліссям" чотири тайми по 30 хвилин. Луганська команда перемогла суперника із Житомира з рахунком 2:1. Голи забили Будківський (дубль) та Беніто, який ще нещодавно тренувався у "Динамо" разом із Супрягою. Сам Влад вийшов на поле у другому складі "Зорі" та активно відіграв. Він завдав двох ударів по воротах суперника, але не зумів відзначитися результативними діями.

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