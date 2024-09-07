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Колишній лідер Дніпра-1 віддав сина до академії Динамо — що відомо

7 вересня 2024 17:47
Валерій Ковалевич - Редактор
Піхальонок віддав сина у футбольну академію Динамо Київ
Футболісти "Динамо" святкують перемогу Фото: instagram.com/pikhalonok76/
Валерій Ковалевич - Редактор

Футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Піхальонок зайнявся спортивною кар'єрою свого сина. Півзахисник віддав дитину до академії "біло-синіх".

Максим Піхальонок проводитиме більше часу з батьком, повідомила на своїй сторінці в Instagram дружина футболіста Ольга.

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Олександр Піхальонок перейшов із "Дніпра-1" до київського "Динамо" влітку 2024 року. Він швидко став одним із лідерів столичної команди. Футболіст та його родина живуть у Києві. Син півзахисника вже пішов стопами батька.

Олександр Пихаленок
Олександр Піхальонок забив гол. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Що відомо про сина Піхальонка

Олександр та Ольга Піхальонок зіграли весілля у грудні 2019 року. У серпні 2021 року у них народився син, якого назвали Максимом. Хрещеним батьком дитини став захисник "Динамо" Олександр Тимчик, а хрещеною мамою — Дарія Савіна, дружина захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря.

З юних років Максим займається футболом. Він уже зробив перші кроки із м'ячем у клубній академії київського "Динамо". Не виключено, що одного разу юний спортсмен також зіграє у складі "біло-синіх".

У сезоні 2024/2025 Олександр Піхальонок зіграв у "Динамо" 9 матчів та забив 3 голи.

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спорт футбол Динамо Дніпро-1 Олександр Піхальонок

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