Пихаленок отдал сына в футбольную академию Динамо Киев

Футболисты "Динамо" празднуют победу. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Пихаленок занялся спортивной карьерой своего сына. Полузащитник отдал ребенка в академию "бело-синих".

Максим Пихаленок будет проводить больше времени с отцом, сообщила на своей странице в Instagram жена футболиста Ольга.

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Александр Пихаленок перешел из "Днепра-1" в киевское "Динамо" летом 2024 года. Он быстро стал одним из лидеров столичной команды. Футболист и его семья живут в Киеве. Сын полузащитника уже пошел по стопам отца.

Александр Пихаленок забил гол. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Что известно о сыне Пихаленка

Александр и Ольга Пихаленок сыграли свадьбу в декабре 2019 года. В августе 2021 года у них родился сын, которого назвали Максимом. Крестным отцом ребенка стал защитник "Динамо" Александр Тымчик, а крестной мамой — Дарья Савина, супруга защитника "Шахтера" Валерия Бондаря.

С юных лет Максим занимается футболом. Он уже сделал первые шаги с мячом в клубной академии киевского "Динамо". Не исключено, что однажды юный спортсмен тоже сыграет в составе "бело-синих".

В сезоне 2024/2025 Александр Пихаленок сыграл в "Динамо" 9 матчей и забил 3 гола.

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