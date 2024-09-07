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Что это было — сборная Украины шокировала болельщиков в матче с Албанией

7 сентября 2024 23:43
Валерий Ковалевич - Редактор
Сборная Украины удивила болельщиков в матче с Албанией в Лиге Наций
Ефим Конопля празднует гол. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

В первом туре Лиги Наций сборная Украины приняла национальную команду Албании. Подопечные Сергея Реброва стартовали с поражения в Чехии. 

"Сине-желтые" традиционно при Реброве хорошо начали второй тайм, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В субботу, 7 сентября, в Праге сыграли сборные Украины и Албании. Команде Сильвиньо удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом тайме, а все самое веселое в этом матче началось после перерыва. 

Как Украина сыграла с Албанией 

Украина — Албания — 1:2 (0:0) 

Голы: Конопля, 49 — Исмаили, 54; Асани, 66. 

Сборная Украины: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Судаков (Пихаленок, 71), Бражко (Зинченко, 79), Шапаренко (Ванат, 71) — Цыганков (Малиновский, 79), Яремчук, Кабаев (Ярмоленко, 71).

Тренер: Сергей Ребров. 

Сборная Албании: Стракоша — Хисай, Исмаили, Кумбулла, Митай — Рамадани, Аслани — Лачи, Н. Байрами (Ходжа, 77), Асани — Манай.

Тренер: Сильвиньо. 

Украинцы с первых минут матча завладели инициативой в этом матче, но албанцы уверенно оборонялись и наблюдали, как соперник регулярно теряет мяч в попытке организовать атаку. Первый опасный момент в поединке оказался на счету команды Сильвиньо. Митай слева обыграл двух соперников и сделал пас в штрафную на Лачи. Последовал удар в дальний угол, но он оказался неточным. Двадцать минут спустя Асани запустил мяч в сетку украинских ворот с внешней стороны. Хозяева поля ответили только на 42 минуте. Яремчук пробил с острого угла после передачи Цыганкова, но Стракоша спас ворота сборной Албании. 

Украинцы традиционно более мощно проводят вторые таймы под руководством Сергея Реброва. На этот раз ничего не изменилось. На 49-й минуте Судаков сделал диагональную передачу направо, где Кабаев перевел мяч на противоположный фланг. Конопля с отскоком от газона забил свой второй мяч за национальную команду, 1:0! 

Однако албанцы ответили через пять минут. Сначала Трубин отбил мяч на угловой после мощного удара с 25 метров. После розыгрыша углового защитник сборной Украины выбил мяч из вратарской, но попал в Бражко. Исмаили первым сориентировался, подобрал мяч и точно пробил с четырех метров, 1:1! 

Команда Реброва побежала в атаку, Яремчук и Цыганков упустили по моменту. Албанцы провели контратаку, и Асани диагональным ударом низом вывел свою команду вперед в счете, 1:2! 

На этот раз серия замен не помогла команде Реброва. Сборная Украины неожиданно, но справедливо проиграла Албании, которая продемонстрировала более зрелый и прагматичный футбол. У "сине-желтых" есть три дня на исправление ошибок перед поединком с Чехией, которая ранее в этот день проиграла Грузии (1:4). 

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