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Що це було — збірна України шокувала вболівальників у матчі з Албанією

7 вересня 2024 23:43
Валерій Ковалевич - Редактор
Збірна України здивувала вболівальників у матчі з Албанією у Лізі Націй
Юхим Конопля святкує гол. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

У першому турі Ліги Націй збірна України прийняла національну команду Албанії. Підопічні Сергія Реброва стартували з поразки у Чехії.

"Синьо-жовті" традиційно за часів Реброва добре почали другий тайм, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У суботу, 7 вересня, у Празі зіграли збірні України та Албанії. Команді Сільвіньо вдалося зберегти свої ворота в недоторканності в першому таймі, а найвеселіше в цьому матчі почалося після перерви.

Як Україна зіграла з Албанією

Україна — Албанія — 1:2 (0:0)

Голи: Конопля, 49 — Ісмаїлі, 54; Асані, 66.

Збірна України: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков (Піхальонок, 71), Бражко (Зінченко, 79), Шапаренко (Ванат, 71) — Циганков (Маліновський, 79), Яремчук, Кабаєв (Ярмоленко, 71).

Тренер: Сергій Ребров.

Збірна Албанії: Стракоша — Хісай, Ісмаїлі, Кумбулла, Мітай — Рамадані, Аслані — Лачі, Н. Байрамі (Ходжа, 77), Асані — Манай.

Тренер: Сільвіньо.

Українці з перших хвилин матчу заволоділи ініціативою у цьому матчі, але албанці впевнено оборонялися та спостерігали, як суперник регулярно втрачає м'яч у спробі організувати атаку. Перший небезпечний момент у поєдинку опинився на рахунку команди Сільвіньо. Мітай зліва обіграв двох суперників і зробив пас у штрафний майданчик на Лачі. Настав удар у дальній кут, але він виявився неточним. Через двадцять хвилин Асані запустив м'яч у сітку українських воріт із зовнішнього боку. Господарі поля відповіли лише на 42 хвилині. Яремчук пробив із гострого кута після передачі Циганкова, але Стракоша врятував ворота збірної Албанії.

Українці традиційно потужніше проводять другі тайми під керівництвом Сергія Реброва. На цей раз нічого не змінилося. На 49-й хвилині Судаков зробив діагональну передачу праворуч, де Кабаєв перевів м'яч на протилежний фланг. Коноплі з відскоком від газону забили свій другий м'яч за національну команду, 1:0!

Проте албанці відповіли за п'ять хвилин. Спочатку Трубін відбив м'яч на кутовий після потужного удару з 25 метрів. Після розіграшу кутового захисник збірної України вибив м'яч із воротарського майданчика, але влучив у Бражко. Ісмаїлі першим зорієнтувався, підібрав м'яч і точно пробив із чотирьох метрів, 1:1!

Команда Реброва побігла в атаку, Яремчук та Циганков упустили по моменту. Албанці провели контратаку й Асані діагональним ударом низом вивів свою команду вперед у рахунку, 1:2!

На цей раз серія замін не допомогла команді Реброва. Збірна України несподівано, але справедливо програла Албанії, яка продемонструвала зріліший і прагматичніший футбол. У "синьо-жовтих" є три дні на виправлення помилок перед поєдинком із Чехією, яка раніше цього дня програла Грузії (1:4).

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спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Юхим Конопля Збірна Албанії

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