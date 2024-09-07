Мудрик, як і Довбик, пропустить матч України з Албанією у Лізі націй

Михайло Мудрік. Фото: УАФ

Збірна України перед стартом Ліги націй втратила не лише Артема Довбика. Команда у матчі з Албанією не зможе розраховувати на лівого вінгера Михайла Мудрика.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Мудрик 7 вересня пропустить матч Ліги націй проти Албанії.

Раніше за всіх відзначила відсутність 23-річного вінгера "Челсі" на передматчевому тренуванні. Як стало відомо, Михайло зазнав невеликого пошкодження.

Тренерський штаб вирішив не ризикувати футболістом у матчі проти Албанії. Повернутись Михайло може у матчі проти Чехії, 10 вересня.

Зазначимо, що ніким замінити Довбика та Мудрика збірна не може через тривалість процедури отримання дозволу на виїзді за кордон.

У збірній України на позиції Мудрика можуть зіграти новачок команди Владислав Кабаєв та правий вінгер Віктор Циганков.

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