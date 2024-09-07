Сергій Ребров розповів, чому не знайшли заміни Артему Довбику

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України перед першим туром Ліги націй залишилась без травмованого Артема Довбика. На заміну форварду головний тренер Сергій Ребров нікого не викликав.

Наставник команди розповів про своє рішення, передає УАФ.

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Артем Довбик. Фото: УАФ

Чи розглядали заміну Довбику

За словами Реброва, про травму Довбика вони знали, але після приїзду бачили покращення і сподівалися, що Артем буде готовий до матчу проти Чехії.

Однак надії не підтвердились і футболіст відбув до Риму.

"Довбик приехал в сборную, у него было улучшение. Мы надеялись, что он будет готов хотя бы на вторую игру. Он уехал в Рим", — сказал главный тренер.

Стосовно відсутності заміни Ребров зазначив, що для виклику гравців із резервного списку необхідно отримати дозвіл на виїзд, що зараз зробити не так просто.

Він додав, що не було часу, щоб оформити дозвіл на виїзд для футболіста, але із задоволенням викликав би футболістів із резервного складу.

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