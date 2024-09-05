Довбик повернеться на поле після травми вже в середині вересня

Артем Довбик у "Ромі". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард збірної України та італійської "Роми" Артем Довбик за декілька тижнів знову зможе вийти на поле. Вже в середині вересня він надійде у розпорядження головного тренера "Роми" Даніеле Де Россі.

Пошкодження футболіста виявилося не надто важким, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Напередодні перших матчів збірної України у Лізі Націй стало відомо про серйозну кадрову втрату у команді Сергія Реброва. Найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії минулого сезону Артем Довбик отримав травму на тренуванні. Футболіст не вийде на поле у вересневих поєдинках "синьо-жовтих".

Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/officialasroma/

Коли Довбик знову може грати

Український нападник уже пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього пошкодження приводного м'яза ноги. Такі травми не вважають важкими. Термін відновлення триватиме трохи більше як тиждень.

Це означає, що Довбик зможе повернутися до матчу четвертого туру чемпіонату Італії з футболу. У неділю, 15 вересня, "Рома" зіграє на виїзді із "Дженоа".

Після трьох матчів в активі римської команди два бали та 17 місце у турнірній таблиці. Довбик ще не забивав голів у складі "Роми".

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