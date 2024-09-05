Довбик вернется на поле после травмы уже в середине сентября

Довбик прошел медицинское обследование — известно, когда форвард вернется на поле
Форвард сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик через несколько недель снова сможет выйти на поле. Уже в середине сентября он поступит в распоряжение главного тренера "Ромы" Даниэле Де Росси.
Повреждение футболиста оказалось не слишком серьезным, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Накануне первых матчей сборной Украины в Лиге Наций стало известно о серьезной кадровой потере в команде Сергея Реброва. Лучший бомбардир чемпионата Испании прошлого сезона Артем Довбик получил травму на тренировке. Футболист не выйдет на поле в сентябрьских поединках "сине-желтых".
Когда Довбик снова может играть
Украинский нападающий уже прошел медицинское обследование, которое выявило у него повреждение приводной мышцы ноги. Такие травмы не считаются тяжелыми. Срок восстановления займет чуть больше недели.
Это означает, что Довбик сможет вернуться в строй к матчу четвертого тура чемпионата Италии по футболу. В воскресенье, 15 сентября, "Рома" сыграет на выезде с "Дженоа".
После трех матчей в активе римской команды два балла и 17 место в турнирной таблице. Довбик еще не забивал голы в составе "Ромы".
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