Довбик вернется на поле после травмы уже в середине сентября

Артем Довбик в "Роме". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Форвард сборной Украины и итальянской "Ромы" Артем Довбик через несколько недель снова сможет выйти на поле. Уже в середине сентября он поступит в распоряжение главного тренера "Ромы" Даниэле Де Росси.

Повреждение футболиста оказалось не слишком серьезным, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте также:

Накануне первых матчей сборной Украины в Лиге Наций стало известно о серьезной кадровой потере в команде Сергея Реброва. Лучший бомбардир чемпионата Испании прошлого сезона Артем Довбик получил травму на тренировке. Футболист не выйдет на поле в сентябрьских поединках "сине-желтых".

Артем Довбик во время матча. Фото: instagram.com/officialasroma/

Когда Довбик снова может играть

Украинский нападающий уже прошел медицинское обследование, которое выявило у него повреждение приводной мышцы ноги. Такие травмы не считаются тяжелыми. Срок восстановления займет чуть больше недели.

Это означает, что Довбик сможет вернуться в строй к матчу четвертого тура чемпионата Италии по футболу. В воскресенье, 15 сентября, "Рома" сыграет на выезде с "Дженоа".

После трех матчей в активе римской команды два балла и 17 место в турнирной таблице. Довбик еще не забивал голы в составе "Ромы".

Напомним, Шовковский привлек внимание известного клуба — тренер получит выгодное предложение.

Судаков может уйти из "Шахтера" уже зимой — трансфер станет рекордным.

Харлан выходит замуж — олимпийская чемпионка показала кольцо.

"Динамо" придется искать новый стадион для матчей в Лиге Европы.

Сборная Украины потеряла лидера накануне матчей в Лиге Наций.