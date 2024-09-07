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Ребров объяснил, почему никак не мог заменить Довбика в сборной

7 сентября 2024 09:05
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Сергей Ребров рассказал, почему не нашли замены Артему Довбику
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины перед первым туром Лиги наций осталась без травмированного Артема Довбика. На смену форварду главный тренер Сергей Ребров никого не вызвал.

Наставник команды рассказал о своем решении, передает УАФ.

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Артем Довбык
Артём Довбык. Фото: УАФ

Рассматривали ли замену Довбику

По словам Реброва, о травме Довбика они знали, но по приезде видели улучшение и надеялись, что Артем будет готов к матчу против Чехии.

Однако надежды не подтвердились, и футболист отбыл в Рим.

"Довбик приехал в сборную, у него было улучшение. Мы надеялись, что он будет готов хотя бы на вторую игру. Он уехал в Рим", — сказал главный тренер.

Что касается отсутствия замены, Ребров отметил, что для вызова игроков из резервного списка необходимо получить разрешение на выезд, что сейчас сделать не так просто.

Он добавил, что не было времени, чтобы оформить разрешение на выезд для футболиста, но с удовольствием вызвал бы нападающего из резервного состава.

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УАФ футбол Сборная Украины по футболу Артем Довбик Сергей Ребров

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