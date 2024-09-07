Мудрик, как и Довбик, пропустит матч Украины с Албанией в Лиге наций

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Сборная Украины перед стартом Лиги наций лишилась не только Артема Довбика. Команда в матче с Албанией не сможет рассчитывать на левого вингера Михаила Мудрика.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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По информации источника, Мудрик 7 сентября пропустит матч Лиги наций против Албании.

Ранее всех сметило отсутствие 23-летнего вингера "Челси" на предматчевой тренировке. Как стало известно, Михаил получил небольшое повреждение.

Тренерский штаб решил не рисковать футболистом в матче против Албании. Вернуться Михаил может в матче против Чехии, 10 сентября.

Отметим, что никем заменить Довбика и Мудрика сборная не может из-за длительности процедуры получения разрешения при выезде за границу.

В сборной Украины на позиции Мудрика могут сыграть новичок команды Владислав Кабаев и правый вингер Виктор Цыганков.

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