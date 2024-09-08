Віталій Миколенко розчарований поразкою збірної України від Албанії

Віталій Миколенко в матчі проти Албанії. Фото: УАФ

Збірна України стартувала в Лізі Націй з поразки від Албанії. Після гри лівий захисник Віталій Миколенко був розчарований результатом.

Миколенко після матчу прокоментував поразку та поскаржився на суперників, передає "Трибуна".

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За словами Віталія, збірна України пропустила голи через свої помилки. Через ці ж причини не забили в кінцівці.

Також Миколенко поскаржився на суперника, оскільки той після голів закрився в обороні, та не дав нічого зробити.

"Я вважаю, що ми добре почали другий тайм, могли забити ще після першого голу. Це футбол. Пропустили два голи, команда суперника закрилась в обороні, ми не змогли її розкрити", — сказав захисник.

Збірна України наразі ділить останнє місце в групі з командою Чехії, яка програла Грузії (1:4). Лише за різницею забитих та пропущених м’ячів синьо-жовті попереду. 10 вересня в Празі ці команди зіграють один з одним.

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