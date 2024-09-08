Віталій Миколенко розчарований поразкою збірної України від Албанії

Миколенко поскаржився на Албанію після матчу Ліги Націй
Збірна України стартувала в Лізі Націй з поразки від Албанії. Після гри лівий захисник Віталій Миколенко був розчарований результатом.
Миколенко після матчу прокоментував поразку та поскаржився на суперників, передає "Трибуна".
Миколенко чекав більшого
За словами Віталія, збірна України пропустила голи через свої помилки. Через ці ж причини не забили в кінцівці.
Також Миколенко поскаржився на суперника, оскільки той після голів закрився в обороні, та не дав нічого зробити.
"Я вважаю, що ми добре почали другий тайм, могли забити ще після першого голу. Це футбол. Пропустили два голи, команда суперника закрилась в обороні, ми не змогли її розкрити", — сказав захисник.
Збірна України наразі ділить останнє місце в групі з командою Чехії, яка програла Грузії (1:4). Лише за різницею забитих та пропущених м’ячів синьо-жовті попереду. 10 вересня в Празі ці команди зіграють один з одним.
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