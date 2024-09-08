Виталий Миколенко разочарован поражением сборной Украины от Албании

Виталий Миколенко в матче против Албании. Фото: УАФ

Сборная Украины стартовала в Лиге Наций из поражения от Албании. После игры левый защитник Виталий Миколенко был разочарован результатом.

Николай после матча прокомментировал поражение и пожаловался на соперников, передает "Трибуна".

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По словам Виталия, сборная Украины пропустила голы из-за своих ошибок. По этим же причинам не забили в концовке.

Также Миколенко пожаловался на соперника, поскольку те после голов закрылись в обороне и не дали ничего сделать.

"Я считаю, что мы хорошо начали второй тайм, могли забить еще после первого гола. Это футбол. Пропустили два гола, команда соперника закрылась в обороне, мы не смогли ее раскрыть", — сказал защитник.

Сборная Украины делит последнее место в группе с командой Чехии, проигравшей Грузии (1:4). Только по разнице забитых и пропущенных мячей впереди сине-желтые. 10 сентября в Праге эти команды сыграют друг с другом.

Напомним, Украинцы собрали кучу медалей в предпоследний день игр — сколько и в каких видах спорта.

Конопля не согласен с поражением от Албании — результат не по игре.

Ванат рассказал, что Ребров попросил его сделать в матче с Албанией.

Яремчук считает, что не нужно искать виновных в поражении от Албании.