Виталий Миколенко разочарован поражением сборной Украины от Албании

Миколенко пожаловался на Албанию после матча Лиги Наций
Сборная Украины стартовала в Лиге Наций из поражения от Албании. После игры левый защитник Виталий Миколенко был разочарован результатом.
Николай после матча прокомментировал поражение и пожаловался на соперников, передает "Трибуна".
Миколенко ждал большего
По словам Виталия, сборная Украины пропустила голы из-за своих ошибок. По этим же причинам не забили в концовке.
Также Миколенко пожаловался на соперника, поскольку те после голов закрылись в обороне и не дали ничего сделать.
"Я считаю, что мы хорошо начали второй тайм, могли забить еще после первого гола. Это футбол. Пропустили два гола, команда соперника закрылась в обороне, мы не смогли ее раскрыть", — сказал защитник.
Сборная Украины делит последнее место в группе с командой Чехии, проигравшей Грузии (1:4). Только по разнице забитых и пропущенных мячей впереди сине-желтые. 10 сентября в Праге эти команды сыграют друг с другом.
Напомним, Украинцы собрали кучу медалей в предпоследний день игр — сколько и в каких видах спорта.
Конопля не согласен с поражением от Албании — результат не по игре.
Ванат рассказал, что Ребров попросил его сделать в матче с Албанией.
Яремчук считает, что не нужно искать виновных в поражении от Албании.
Читайте Новини.LIVE!