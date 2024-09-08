Владислав Ванат о роли в матче с Албанией и задаче от тренера

Владислав Ванат. Фото: УАФ

В первом туре группового этапа Лиги Наций сборная Украины уступила Албании (1:2). Поскольку команду Сергея Реброва покинул травмированный Артем Довбик, шанс получил Владислав Ванат.

После игры Ванат рассказал в эфире Megogo, с какими задачами выходил на замену.

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Говоря об отведенной роли в матче, Ванат отметил, что тренерский штаб попросил его вместе с Романом Яремчуком прессинговать соперников и пытаться прорываться за спины защитников. При этом Владислав признался, что команда не создала достаточно моментов.

По словам форварда, команда недовольна результатом, поскольку не должны проигрывать игру.

"Конечно, говорили, чтобы не повторить так, как на Евро первый матч с румынами, и выходить с большим желанием. Мне кажется, что до первого пропущенного гола игра была под нашим контролем, но, мне кажется, первый пропущенный мяч переломил ход игры", — сказал Ванат.

Сборная Украины в Лиге Наций играет в одной группе с Чехией и Грузией. Следующий матч команда сыграет 10 сентября против чехов в Праге.

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