Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ванат рассказал, что Ребров попросил его сделать в матче с Албанией arrow

Ванат рассказал, что Ребров попросил его сделать в матче с Албанией

8 сентября 2024 10:14
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Владислав Ванат о роли в матче с Албанией и задаче от тренера
Владислав Ванат. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В первом туре группового этапа Лиги Наций сборная Украины уступила Албании (1:2). Поскольку команду Сергея Реброва покинул травмированный Артем Довбик, шанс получил Владислав Ванат.

После игры Ванат рассказал в эфире Megogo, с какими задачами выходил на замену.

Читайте также:

Ванат должен был сыграться с Яремчуком

Говоря об отведенной роли в матче, Ванат отметил, что тренерский штаб попросил его вместе с Романом Яремчуком прессинговать соперников и пытаться прорываться за спины защитников. При этом Владислав признался, что команда не создала достаточно моментов.

По словам форварда, команда недовольна результатом, поскольку не должны проигрывать игру.

"Конечно, говорили, чтобы не повторить так, как на Евро первый матч с румынами, и выходить с большим желанием. Мне кажется, что до первого пропущенного гола игра была под нашим контролем, но, мне кажется, первый пропущенный мяч переломил ход игры", — сказал Ванат.

Сборная Украины в Лиге Наций играет в одной группе с Чехией и Грузией. Следующий матч команда сыграет 10 сентября против чехов в Праге.

Напомним, Ярмоленко могут пригласить в Саудовскую Аравию — что известно.

Цыганков поссорился с руководством "Жироны" — причина достаточно серьезная

Супряга уже дебютировал за "Зарю" — как сыграл форвард. 

Людмила Киченок отменила свадьбу ради победы на US Open. 

Забарный назвал самого талантливого игрока "Динамо" и пророчит ему топовые чемпионаты.

футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Владислав Ванат

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:18 Выплаты одноразовой помощи военным при увольнении — что нужно помнить

11:00 Яремчук считает, что не нужно искать виновных за поражение от Албании

10:59 В результате взрыва на АТП в Киеве погибли три человека

10:58 Украина создала собственную высокоточную авиабомбу — Forbes раскрыло подробности

10:53 Стрельба на Одесчине — нетрезвый нападающий получил ранение

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

10:48 Будет сложно — эксперт предположил, какие города зимой будут дольше оставаться без света

10:43 В Голосеевском районе Киева произошел взрыв — Кличко сообщил, что под завалами могут быть люди

10:33 Зеленский назвал количество авиабомб и ракет, которые Россия запустила по Украине за неделю

10:23 В нескольких районах Киева раздались взрывы — что известно

10:20 Ночная атака на Одесчину — российский дрон предположительно попал в нежилой район в Румынии

11:18 Выплаты одноразовой помощи военным при увольнении — что нужно помнить

11:00 Яремчук считает, что не нужно искать виновных за поражение от Албании

10:59 В результате взрыва на АТП в Киеве погибли три человека

10:58 Украина создала собственную высокоточную авиабомбу — Forbes раскрыло подробности

10:53 Стрельба на Одесчине — нетрезвый нападающий получил ранение

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

10:48 Будет сложно — эксперт предположил, какие города зимой будут дольше оставаться без света

10:43 В Голосеевском районе Киева произошел взрыв — Кличко сообщил, что под завалами могут быть люди

10:33 Зеленский назвал количество авиабомб и ракет, которые Россия запустила по Украине за неделю

10:23 В нескольких районах Киева раздались взрывы — что известно

10:20 Ночная атака на Одесчину — российский дрон предположительно попал в нежилой район в Румынии

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец