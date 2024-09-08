Владислав Ванат про роль у матчі з Албанією та завдання від тренера

Владислав Ванат. Фото: УАФ

У першому турі групового етапу Ліги Націй збірна України поступилася Албанії (1:2). Оскільки команду Сергія Реброва покинув травмований Артем Довбик, то шанс отримав Владислав Ванат.

Після гри Ванат розповів в ефірі Megogo, з якими завданнями виходив на заміну.

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Говорячи про відведену роль у матчі, Ванат зазначив, що тренерський штаб попросив його разом з Романом Яремчуком пресингувати суперників і намагатися прориватися за спини захисників. При цьому Владислав зізнався, що команда не створила достатньо моментів.

За словами форварда, команда незадоволена результатом, оскільки не мали програвати гру.

"Звичайно, говорили, щоб не повторити так, як на Євро перший матч з румунами, і виходити з більшим бажанням. Мені здається, що до першого пропущеного голу гра була під нашим контролем, але, мені здається, перший пропущений м’яч переломив хід гри", — сказав Ванат.

Збірна України в Лізі Націй грає в одній групі з Чехією та Грузією. Наступний матч команда зіграє 10 вересня проти чехів у Празі.

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