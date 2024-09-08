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Яремчук считает, что не нужно искать виновных за поражение от Албании

8 сентября 2024 11:00
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Роман Яремчук рассказал, почему из-за его гетр задержалась игра c Албанией
Роман Яремчук. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В первом туре группового этапа Лиги Наций сборная Украины уступила Албании (1:2). После игры форвард Роман Яремчук попросил не искать виновных в поражении.

Слова комментария Яремчука после игры привела "Трибуна".

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После матча Роман заявил, что комментировать результат сложно из-за сложного матча.

Яремчук отметил важность того, чтобы каждый игрок требовал максимум от себя, и добавил, что искать виновных сразу после игры неправильно.

По мнению игрока, необходимо сделать выводы и двигаться дальше.

"Сейчас делать кого-то виновным по горячим следам будет неправильно. Поэтому я считаю, что каждый должен начать с себя, сделать выводы и двигаться дальше", — сказал Яремчук.

Также Яремчук рассказал о ситуации со своими гетрами, из-за которой задержалось начало игры. Роман объяснил, что это произошло из-за новых правил, запрещающих обрезать гетры на икрах.

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футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Роман Яремчук Сборная Албании

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