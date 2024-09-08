Роман Яремчук розповів, чому через його гетри затрималась гра з Албанією

Роман Яремчук. Фото: УАФ

У першому турі групового етапу Ліги Націй збірна України поступилася Албанії (1:2). Після гри форвард Роман Яремчук попросив не шукати винних у поразці.

Слова коментаря Яремчука після гри привела "Трибуна".

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Після матчу Роман заявив, що коментувати результат важко через складний матч.

Яремчук наголосив на важливості того, щоб кожен гравець вимагав максимум від себе, і додав, що шукати винних одразу після гри неправильно.

На думку гравця, необхідно зробити висновки та рухатися далі.

"Зараз робити когось винним по гарячих слідах буде неправильно. Тому я вважаю, що кожен повинен почати з себе, зробити висновки та рухатися далі", — сказав Яремчук.

Також Яремчук розповів про ситуацію зі своїми гетрами, через яку затримався початок гри. Роман пояснив, що це сталося через нові правила, які забороняють обрізати гетри на ікрах.

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