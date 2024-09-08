Ребров раскритиковал сборную Украины после поражения в Лиге Наций

Сергей Ребров на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины впервые за семь последних матчей проиграла национальной команде Албании. Подопечные Сергея Реброва начали с поражения выступление в Лиге Наций.

Главный тренер "сине-желтых" объяснил причины случившегося во время послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сергей Ребров остался недоволен не только итоговым результатом матча Лиги Наций, но и игрой сборной Украины. По словам наставника, футболисты создавали моменты, но он не увидел на поле единую команду.

Николай Шапаренко на разминке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ребров похвалил сборную Албании

Главный тренер "сине-желтых" заявил, что его подопечные сыграли с сильным соперником, который дисциплинированно и организованно оборонялся. В первом тайме украинцам было тяжело искать варианты для проведения атак. После перерыва команда Реброва почувствовала уверенность после своего гола, но Албания воспользовалась своими шансами и вырвала победу.

"Мы пытались создавать моменты, мы сегодня не нанесли первый удар в створ ворот на 80-й минуте. Нам нужно готовиться, у нас мало времени и нужно выходить с другим настроением", — заявил Сергей Ребров.

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