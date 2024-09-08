Ребров розкритикував збірну України після поразки у Лізі Націй

Сергій Ребров на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України вперше за сім останніх матчів програла національній команді Албанії. Підопічні Сергія Реброва розпочали з поразки виступ у Лізі Націй.

Головний тренер "синьо-жовтих" пояснив причини того, що сталося під час післяматчевої пресконференції, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Сергій Ребров залишився незадоволеним не лише підсумковим результатом матчу Ліги Націй, а й грою збірної України. За словами наставника, футболісти створювали моменти, але він не побачив на полі єдиної команди.

Микола Шапаренко на розминці. Фото: instagram.com/uafukraine/

Ребров похвалив збірну Албанії

Головний тренер "синьо-жовтих" заявив, що його підопічні зіграли із сильним суперником, який дисципліновано та організовано оборонявся. У першому таймі українцям важко було шукати варіанти для проведення атак. Після перерви команда Реброва відчула впевненість після свого голу, але Албанія скористалася своїми шансами та вирвала перемогу.

"Ми намагалися створювати моменти, ми сьогодні не завдали першого удару у ворота воріт на 80-й хвилині. Нам потрібно готуватися, у нас мало часу і потрібно виходити з іншим настроєм", — заявив Сергій Ребров.

У вівторок, 10 вересня, збірна України зіграє проти Чехії.

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