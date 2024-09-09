Ракицкий изучает предложения о переходе в иностранный клуб

Ракицкий готовится к переходу в экзотический клуб — что известно
Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий не собирается завершать карьеру. Опытный футболист готов перейти в клуб из далекой страны.
В услугах Ракицкого заинтересованы несколько команд, сообщает "Гра Футболів".
Летом 2024 года Ярослав Ракицкий во второй раз в карьере ушел из "Шахтера". Опытный 35-летний футболист, у которого завершился срок действия контракта с "горняками", находится в поисках нового клуба.
Где будет играть Ракицкий
В настоящее время Ракицкий обладает статусом свободного агента. Это означает, что он может бесплатно присоединиться к любому клубу. В УПЛ нет претендентов на ветерана, зато им интересуются в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.
Названия клубов, с которыми проводит переговоры футболист, не называются. Однако известно, что Ракицкий не планирует завершать карьеру.
Воспитанник "Шахтера" дважды выступал за "горняков": с 2006-го по 2019-й и с 2023-го по 2024 год. В составе сборной Украины Ракицкий сыграл 54 поединка и забил 4 гола.
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