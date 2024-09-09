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Ракицкий готовится к переходу в экзотический клуб — что известно

9 сентября 2024 09:48
Валерий Ковалевич - Редактор
Ракицкий изучает предложения о переходе в иностранный клуб
Ярослав Ракицкий и главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий не собирается завершать карьеру. Опытный футболист готов перейти в клуб из далекой страны. 

В услугах Ракицкого заинтересованы несколько команд, сообщает "Гра Футболів". 

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Летом 2024 года Ярослав Ракицкий во второй раз в карьере ушел из "Шахтера". Опытный 35-летний футболист, у которого завершился срок действия контракта с "горняками", находится в поисках нового клуба. 

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий в матче за "Шахтер". Фото: пресс-служба клуба

Где будет играть Ракицкий 

В настоящее время Ракицкий обладает статусом свободного агента. Это означает, что он может бесплатно присоединиться к любому клубу. В УПЛ нет претендентов на ветерана, зато им интересуются в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах или Китае.

Названия клубов, с которыми проводит переговоры футболист, не называются. Однако известно, что Ракицкий не планирует завершать карьеру. 

Воспитанник "Шахтера" дважды выступал за "горняков": с 2006-го по 2019-й и с 2023-го по 2024 год. В составе сборной Украины Ракицкий сыграл 54 поединка и забил 4 гола. 

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спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Ярослав Ракицкий

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