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Ракіцький готується до переходу до екзотичного клубу — що відомо

9 вересня 2024 09:48
Валерій Ковалевич - Редактор
Ракіцький вивчає пропозиції щодо переходу в іноземний клуб
Ярослав Ракіцький та головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Ярослав Ракіцький не збирається завершувати кар'єру. Досвідчений футболіст готовий перейти до клубу з далекої країни.

У послугах Ракіцького зацікавлені декілька команд, повідомляє "Гра Футболів".

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Влітку 2024 року Ярослав Ракіцький вдруге в кар'єрі пішов із "Шахтаря". Досвідчений 35-річний футболіст, в якого завершився термін дії контракту з "гірниками", перебуває у пошуках нового клубу.

Ярослав Ракицький
Ярослав Ракіцький у матчі за "Шахтар". Фото: пресслужба клубу

Де гратиме Ракіцький

Нині Ракіцький має статус вільного агента. Це означає, що він може безплатно приєднатися до будь-якого клубу. В УПЛ немає претендентів на ветерана, натомість їм цікавляться у Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах чи Китаї.

Назв клубів, з якими проводить переговори футболіст, не називаються. Проте відомо, що Ракіцький не має наміру завершувати кар'єру.

Вихованець "Шахтаря" двічі виступав за "гірників": з 2006-го по 2019-й та з 2023-го по 2024 рік. У складі збірної України Ракіцький зіграв 54 поєдинки та забив 4 голи.

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Ярослав Ракіцький

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