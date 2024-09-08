Заміна Реброва: кандидати на пост головного тренера збірної України

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу знову розчарувала своїх уболівальників. В першому турі Ліги націй команда Сергія Реброва поступилася Албанії з рахунком 1:2.

Проблеми команди почалися ще минулого року і їх винуватцем є Ребров, який недостатньо гнучкий ніж потрібно для головного тренера національної команди. Тому портал Новини.LIVE визначив трьох спеціалістів які можуть очолити команду.

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Сергій Ребров. Фото: УАФ

Юрій Вернидуб

На міжнародній арені в останні вісім років успішні збірні почали грати у контратакувальний футбол другим номером. Збірна Англії давно грає в таку гру, Франція розпочала на Євро-2024.

Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Команди рівня України також перейшли на подібну гру, яка спрямована на результат.

В Україні одним із найкращих поціновувачів такої гри є головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб. До того ж він є дуже сильним мотиватором, що відрізняє його від Реброва.

На відміну від Кривбасу, де рівень гравців недостатньо високий, у збірній України він може дати результат.

Віктор Скрипник

Ще одним цікавим кандидатом на посаду головного тренера збірної України є Віктор Скрипник, який наразі знаходиться без роботи.

Віктор Скрипник. Фото: "Металіст 1925"

В плані мотивації він програє Реброву, але його схема з "ромбом" може сильно допомогти збірній Україні, де зібрані дуже сильні футболісти в центрі поля. У цій схемі не буде місця Михайлу Мудрику та Андрію Ярмоленку, але останнім часом вони грають нестабільно.

Ймовірно, що використання тренера, який зможе використати сильні сторони півзахисту збірної України, дасть хороший результат.

Ігор Тудор

Третім кандидатом на посаду головного тренера збірної України може стати хорват Ігор Тудор.

Ігор Тудор. Фото: "Марсель"

Спеціаліст в 46 років має досвід роботи в топових чемпіонатах та зв’язки з Італією, з якою також близький глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Тудор раніше тренував "Верону", "Марсель" та "Лаціо". З останніх двох клубів він пішов не через спортивні результати, а після конфліктів з керівництвом клубів.

Такий спеціаліст як Тудор може дати свій міжнародний досвід, дисципліну та відсутність страху перед зірками національної команди.

Нагадаємо, Ребров чесно назвав причину поразки збірної України від Албанії.

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