Замена Реброва: кандидаты на пост главного тренера сборной Украины

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу снова разочаровала своих болельщиков. В первом туре Лиги наций команда Сергея Реброва уступила Албании со счетом 1:2.

Проблемы команды начались еще в прошлом году и их виновником является Ребров, который недостаточно гибок, чем нужно для главного тренера национальной команды. Поэтому портал Новини.LIVE определил трех специалистов, которые могут возглавить команду.

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Сергей Ребров. Фото: УАФ

Юрий Вернидуб

На международной арене за последние восемь лет успешные сборные начали играть в контратакующий футбол вторым номером. Сборная Англии давно играет в такую игру, Франция начала Евро-2024.

Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Команды уровня Украины также перешли на подобную игру, направленную на результат.

В Украине одним из лучших любителей такого стиля является главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. К тому же он очень сильный мотиватор, отличающий его от Реброва.

В отличие от "Кривбасса", где уровень игроков недостаточно высок, в сборной Украины он может дать результат.

Виктор Скрипник

Еще одним интересным кандидатом на должность главного тренера сборной Украины Виктор Скрипник, который сейчас находится без работы.

Виктор Скрипник. Фото: "Металлист 1925"

В плане мотивации он проигрывает Реброву, но его схема с ромбом может сильно помочь сборной Украины, где собраны очень сильные футболисты в центре поля. В этой схеме не будет места Михаилу Мудрику и Андрею Ярмоленко, но в последнее время они и так нестабильно играют.

Вероятно, работа с тренером, который сможет использовать сильные стороны полузащиты сборной Украины, даст хороший результат.

Игорь Тудор

Третьим кандидатом на должность главного тренера сборной Украины может стать хорват Игорь Тудор.

Игорь Тудор. Фото: "Марсель"

Специалист в 46 лет имеет опыт работы в топовых чемпионатах и связи с Италией, с которой близок глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Тудор ранее тренировал "Верону", "Марсель" и "Лацио". Из последних двух клубов он ушел не из-за спортивных результатов, а после конфликтов с руководством клубов.

Такой специалист, как Тудор, может дать свой международный опыт, дисциплину и отсутствие страха перед звездами национальной команды.

Напомним, Ребров честно назвал причину поражения сборной Украины от Албании.

Украинцы собрали кучу медалей в предпоследний день игр — сколько и в каких видах спорта.

Миколенко пожаловался на Албанию после матча Лиги Наций.

Конопля не согласен с поражением от Албании — результат не по игре.

Ванат рассказал, что Ребров попросил его сделать в матче с Албанией.