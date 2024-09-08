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Сборная Украины в кризисе — кто может заменить Реброва

8 сентября 2024 13:42
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Замена Реброва: кандидаты на пост главного тренера сборной Украины
Сергей Ребров. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по футболу снова разочаровала своих болельщиков. В первом туре Лиги наций команда Сергея Реброва уступила Албании со счетом 1:2.

Проблемы команды начались еще в прошлом году и их виновником является Ребров, который недостаточно гибок, чем нужно для главного тренера национальной команды. Поэтому портал Новини.LIVE определил трех специалистов, которые могут возглавить команду.

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Сергей Ребров. Фото: УАФ

Юрий Вернидуб

На международной арене за последние восемь лет успешные сборные начали играть в контратакующий футбол вторым номером. Сборная Англии давно играет в такую игру, Франция начала Евро-2024.

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Команды уровня Украины также перешли на подобную игру, направленную на результат.

В Украине одним из лучших любителей такого стиля является главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб. К тому же он очень сильный мотиватор, отличающий его от Реброва.

В отличие от "Кривбасса", где уровень игроков недостаточно высок, в сборной Украины он может дать результат.

Виктор Скрипник

Еще одним интересным кандидатом на должность главного тренера сборной Украины Виктор Скрипник, который сейчас находится без работы.

Виктор Скрипник
Виктор Скрипник. Фото: "Металлист 1925"

В плане мотивации он проигрывает Реброву, но его схема с ромбом может сильно помочь сборной Украины, где собраны очень сильные футболисты в центре поля. В этой схеме не будет места Михаилу Мудрику и Андрею Ярмоленко, но в последнее время они и так нестабильно играют.

Вероятно, работа с тренером, который сможет использовать сильные стороны полузащиты сборной Украины, даст хороший результат.

Игорь Тудор

Третьим кандидатом на должность главного тренера сборной Украины может стать хорват Игорь Тудор.

Игорь Тудор
Игорь Тудор. Фото: "Марсель"

Специалист в 46 лет имеет опыт работы в топовых чемпионатах и связи с Италией, с которой близок глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Тудор ранее тренировал "Верону", "Марсель" и "Лацио". Из последних двух клубов он ушел не из-за спортивных результатов, а после конфликтов с руководством клубов.

Такой специалист, как Тудор, может дать свой международный опыт, дисциплину и отсутствие страха перед звездами национальной команды.

Напомним, Ребров честно назвал причину поражения сборной Украины от Албании.

Украинцы собрали кучу медалей в предпоследний день игр — сколько и в каких видах спорта.

Миколенко пожаловался на Албанию после матча Лиги Наций.

Конопля не согласен с поражением от Албании — результат не по игре.

Ванат рассказал, что Ребров попросил его сделать в матче с Албанией.

УАФ футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров

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