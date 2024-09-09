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Закривайте весь чемпіонат — Вернидуб прокоментував проведення матчів у Кривому Розі

9 вересня 2024 12:03
Валерій Ковалевич - Редактор
Вернидуб оцінив можливість перенесення матчів Кривбасу з Кривого Рогу
Юрій Вернидуб перед матчем. Фото: пресслужба "Кривбасу"
Валерій Ковалевич - Редактор

Поєдинок чемпіонату України "Кривбасу" з "Шахтарем", який відбувся у Кривому Розі, так і не був дограний. Головний тренер криворізької команди Юрій Вернидуб поділився думкою про безпеку під час матчів в УПЛ.

Вернидуб не погоджується з думкою про те, що у Кривому Розі не можна проводити спортивні заходи, повідомляє "Вацко Live".

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Юрій Вернидуб нагадав, що на третій гол повномасштабної війни з Росією небезпечно грати у футбол не лише у Кривому Розі, а й у будь-якому місті України. Ракети прилітають і до Києва, і до Львова, і до інших населених пунктів. Тренер вважає, що не можна відмовляти Кривому Розі у проведенні матчів.

Юрій Вернидуб
Юрій Вернидуб під час матчу. Фото: пресслужба "Кривбасу"

Безпека під час футболу

Вернидуб відкинув пропозицію перевезти "Кривбас" до іншого міста. Тренер заявив, що такий варіант не враховує проблем, які можуть виникнути з подальшим фінансуванням команди.

Також Вернидуб нагадав про вболівальників із Кривого Рогу, які чекають на кожен матч своєї команди. Вони просто не зможуть поїхати до Львова чи іншого міста, щоби сходити на гру. За словами наставника, багато глядачів вважають футбол однією з продух під час війни, і людей не можна позбавляти такої радості.

"Якщо ми граємо — тоді, знову ж таки, закривайте весь чемпіонат і не грайте. Нас в УПЛ 16 клубів, і всі повинні мати рівне право голосу. А не так, що пишуть: "От тільки "Шахтар". Звичайно, "Шахтар" і "Динамо" будуть набирати ці бали в єврокубках, а інші там і не потрібні, як вони кажуть. Навіщо цей футбол? Нехай вони грають між собою 10 ігор, хто чемпіон — той чемпіон", — заявив Вернидуб.

Рішення про те, коли й де буде дограно матч "Шахтаря" з "Кривбасом", досі не ухвалено.

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спорт футбол УПЛ Юрій Вернидуб Кривбасс

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