Вернидуб оценил возможность переноса матчей Кривбасса из Кривого Рога

Юрий Вернидуб перед матчем. Фото: пресс-служба "Кривбасса"

Поединок чемпионата Украины "Кривбасса" с "Шахтером", который состоялся в Кривом Роге, так и не был доигран. Главный тренер криворожской команды Юрий Вернидуб поделился мнением о безопасности во время матчей в УПЛ.

Вернидуб не согласен с мнением о том, что в Кривом Роге нельзя проводить спортивные мероприятия, сообщает "Вацко Live".

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Юрий Вернидуб напомнил, что на третий гол полномасштабной войны с Россией опасно играть в футбол не только в Кривом Роге, но и в любом городе Украины. Ракеты прилетают и в Киев, и во Львов, и в другие населенные пункты. Тренер считает, что нельзя отказывать Кривому Рогу в проведении матчей.

Юрий Вернидуб во время матча. Фото: пресс-служба "Кривбасса"

Безопасность во время футбола

Вернидуб отверг предложение перевезти "Кривбасс" в другой город. Тренер заявил, что такой вариант не учитывает проблемы, которые могут возникнуть с дальнейшим финансированием команды.

Также Вернидуб напомнил о болельщиках из Кривого Рога, которые ждут каждый матч своей команды. Они просто не смогут поехать во Львов или другой город, чтобы сходить на игру. По словам наставника, многие зрители считают футбол одной из отдушин во время войны, и людей нельзя лишать такой радости.

"Если мы играем — тогда, опять же, закрывайте весь чемпионат и не играйте. Нас в УПЛ 16 клубов, и все должны иметь равное право голоса. А не так, что пишут: "Вот, только "Шахтер"…" Конечно, "Шахтер" и "Динамо" будут нам набирать эти баллы в еврокубках, а другие там и не нужны, как они говорят. Зачем этот футбол? Пусть они играют между собой 10 игр, кто чемпион — тот чемпион", — заявил Вернидуб.

Решение о том, когда и где будет доигран матч "Шахтера" с "Кривбассом", до сих пор не принято.

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