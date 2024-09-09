Тренер вратарей сборной Украины раскритиковал игру Трубина в матче с Албанией

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Голкипер Анатолий Трубин подвергся критике после поражение сборной Украины от Албании в Лиге Наций. Тренер вратарей Рустам Худжамов считает, что "первому номеру" национальной команды еще есть куда расти.

Наставник в интервью YouTube-каналу "Взбірна" объяснил, что необходимо улучшить в своей игре голкиперу сборной Украины.

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Бывший вратарь национальной команды Рустам Худжамов поделился мнением об игре Анатолия Трубина в матче против сборной Албании (1:2). Несмотря на то, что вратарь был признан лучшим футболистом поединка, наставник заявил, что в его игре есть ошибки.

Сборная Украины перед матчем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Худжамов сказал о Трубине

Тренер вратарей заявил, что выступление голкипера национальной команды не является безошибочным. Наставник замечает разные нюансы в игре Трубина. Худжамов не хочет критиковать вратаря за матч с Албанией, но просит молодого футболиста улучшить некоторые моменты.

"Что нужно изменить, чтобы добиться положительного результата против Чехии? Только благодаря стараниям. Сейчас футбол плюс-минус везде одинаков. Я думаю, что старания и самоотдача сейчас на первом месте", — заявил Худжамов.

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины проведет выездной матч в Лиге Наций с Чехией.

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