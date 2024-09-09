Тренер воротарів збірної України розкритикував гру Трубіна у матчі з Албанією

Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Голкіпер Анатолій Трубін зазнав критики після поразки збірної України від Албанії в Лізі Націй. Тренер воротарів Рустам Худжамов вважає, що "першому номеру" національної команди є ще куди рости.

Наставник в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна" пояснив, що необхідно покращити у своїй грі голкіперу збірної України.

Читайте також:

Колишній воротар національної команди Рустам Худжамов поділився думкою про гру Анатолія Трубіна у матчі проти збірної Албанії (1:2). Попри те, що воротаря було визнано найкращим футболістом поєдинку, наставник заявив, що у його грі є помилки.

Збірна України перед матчем Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Худжамов сказав про Трубіна

Тренер воротарів заявив, що виступ голкіпера національної команди не є безпомилковим. Наставник помічає різні нюанси у грі Трубіна. Худжамов не хоче критикувати воротаря за матч з Албанією, але просить молодого футболіста покращити деякі моменти.

"Що потрібно змінити, щоб досягти позитивного результату проти Чехії? Тільки завдяки старанням. Зараз футбол плюс-мінус скрізь однаковий. Я думаю, що старання та самовіддача зараз на першому місці", — заявив Худжамов.

У вівторок, 10 вересня, збірна України проведе виїзний матч у Лізі Націй із Чехією.

Нагадаємо, Ракіцький готується до переходу до екзотичного клубу — що відомо.

Збірна України у кризі — хто може замінити Реброва.

Українці зібрали ворох медалей в передостанній день ігор — скільки й в яких видах спорту.

Миколенко поскаржився на Албанію після матчу Ліги Націй.

Конопля не згоден з поразкою від Албанії — результат не по грі.