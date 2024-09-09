Миколенко працюватиме з новим тренером в англійському Евертоні

Наставник "Палмейраса" Абель Феррейра. Фото: Reuters/Rodolfo Buhrer

Американський бізнесмен Джон Текстор, який є головним претендентом на придбання контрольного пакета акцій клубу, приведе з собою нового тренера. Угода з поглинання "ірисок" буде завершена найближчим часом.

Текстор уже знає, що стане новим головним тренером "Евертона", повідомляє The Sun.

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Шон Дайч очолив "Евертон" минулого сезону, коли команда переживала важкі часи. Однак у новій кампанії "іриски" стартували погано. Команда не набрала жодного бала у трьох матчах і посіла останнє місце у турнірній таблиці.

Віталій Миколенко під час матчу. Фото: Reuters/Molly Darlington

Хто може очолити "Евертон"

Майбутній власник клубу Джон Текстор твердо вирішив привести до команди, за яку виступає українець Віталій Миколенко, нового наставника. Існує декілька кандидатур на цю посаду.

Фаворитом на роль нового головного тренера "Евертона" є 45-річний наставник бразильського "Палмейраса" Абель Феррейра, який допоміг "Вердао" здобути вже кілька титулів. Контракт фахівця з клубом розрахований до наступного року, але Текстор готовий заплатити відступні за наставника.

Також майбутній власник "Евертона" є шанувальником тренерського таланту Паулу Фонсеки, але цього наставника буде складно запросити, оскільки португалець лише минулого літа очолив "Мілан".

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