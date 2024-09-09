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Миколенко получит нового тренера в Эвертоне — что о нем известно

9 сентября 2024 14:35
Валерий Ковалевич - Редактор
Миколенко будет работать с новым тренером в английском Эвертоне
Наставник "Палмейраса" Абель Феррейра. Фото: Reuters/Rodolfo Buhrer
Валерий Ковалевич - Редактор

Американский бизнесмен Джон Текстор, который является главным претендентом на покупку контрольного пакета акций клуба, приведет с собой нового тренера. Сделка по поглощению "ирисок" будет завершена в ближайшее время.

Текстор уже знает, что станет новым главным тренером "Эвертона", сообщает The Sun

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Шон Дайч возглавил "Эвертон" в прошлом сезоне, когда команда переживала тяжелые времена. Однако в новой кампании "ириски" стартовали плохо. Команда не набрала ни одного балла в трех матчах и заняла последнее место в турнирной таблице. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington

Кто может возглавить "Эвертон" 

Будущий владелец клуба Джон Текстор твердо решил привести в команду, за которую выступает украинец Виталий Миколенко, нового наставника. Есть несколько кандидатур на эту должность. 

Фаворитом на роль нового главного тренера "Эвертона" является 45-летний наставник бразильского "Палмейраса" Абель Феррейра, который помог "Вердао" завоевать уже несколько титулов. Контракт специалиста с клубом рассчитан до следующего года, но Текстор готов заплатить отступные за наставника. 

Также будущий владелец "Эвертона" является поклонником тренерского таланта Паулу Фонсеки, но этого наставника будет сложно пригласить, поскольку португалец только прошлым летом возглавил "Милан". 

Напомним, тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций. 

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спорт футбол Эвертон Виталий Миколенко тренер АПЛ

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14:43 Стране не хватает санитарок — кому заплатят от 6 до 40 тысяч гривен

14:38 Сырский спрогнозировал ход войны в Украине следующие полгода

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

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14:35 ВАКС избрал меру пресечения фигурантам дела Харьковоблэнерго, которые разворовывали средства

14:20 Россия ударила по энергообъектах в семи регионах Украины — в Минэнерго рассказали о последствиях

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