Миколенко будет работать с новым тренером в английском Эвертоне

Наставник "Палмейраса" Абель Феррейра. Фото: Reuters/Rodolfo Buhrer

Американский бизнесмен Джон Текстор, который является главным претендентом на покупку контрольного пакета акций клуба, приведет с собой нового тренера. Сделка по поглощению "ирисок" будет завершена в ближайшее время.

Текстор уже знает, что станет новым главным тренером "Эвертона", сообщает The Sun.

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Виталий Миколенко во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington

Кто может возглавить "Эвертон"

Будущий владелец клуба Джон Текстор твердо решил привести в команду, за которую выступает украинец Виталий Миколенко, нового наставника. Есть несколько кандидатур на эту должность.

Фаворитом на роль нового главного тренера "Эвертона" является 45-летний наставник бразильского "Палмейраса" Абель Феррейра, который помог "Вердао" завоевать уже несколько титулов. Контракт специалиста с клубом рассчитан до следующего года, но Текстор готов заплатить отступные за наставника.

Также будущий владелец "Эвертона" является поклонником тренерского таланта Паулу Фонсеки, но этого наставника будет сложно пригласить, поскольку португалец только прошлым летом возглавил "Милан".

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