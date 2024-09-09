Маркевич объяснил, каких игроков Ребров должен заменить в сборной Украины

Андрей Ярмоленко в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о кадровой ситуации в национальной команде в преддверии важного поединка. Опытный наставник считает, что его коллега должен принять экстренные меры в отношении ряда футболистов.

Маркевич считает, что сборная Украины сможет победить следующего соперника при одном условии, сообщает Sport.ua.

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Во вторник, 10 сентября, сборная Украины сыграет на выезде с Чехией в рамках второго тура Лиги Наций. Обе команды уступили в своих предыдущих поединках, а потому будут стремиться к победе с удвоенной энергией.

Сергей Ребров во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Маркевич посоветовал Реброву

Экс-наставник "Карпат" обратил внимание на то, что в составе сборной Чехии много высоких футболистов, которые умеют играть "на втором этаже". Команда Ивана Гашека представляет опасность во время розыгрыша стандартных положений. Маркевич надеется, что тренерский штаб Реброва обратит на это внимание и наладит подстраховку игроков на поле.

При этом Маркевич считает, что наставник сборной Украины должен сделать ряд замен по сравнению с предыдущим поединков "сине-желтых" в Лиге Наций. Эксперт заявил, что в подопечные Реброва смогут одержать победу за счет характера, которым обладают опытные футболисты. Маркевич предложил вернуть в основной состав Ярмоленко, Зинченко и Степаненко.

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