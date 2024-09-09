Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Маркевич посоветовал Реброву изменить состав сборной Украины на матч с Чехией arrow

Маркевич посоветовал Реброву изменить состав сборной Украины на матч с Чехией

9 сентября 2024 15:06
Валерий Ковалевич - Редактор
Маркевич объяснил, каких игроков Ребров должен заменить в сборной Украины
Андрей Ярмоленко в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о кадровой ситуации в национальной команде в преддверии важного поединка. Опытный наставник считает, что его коллега должен принять экстренные меры в отношении ряда футболистов. 

Маркевич считает, что сборная Украины сможет победить следующего соперника при одном условии, сообщает Sport.ua

Читайте также:

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины сыграет на выезде с Чехией в рамках второго тура Лиги Наций. Обе команды уступили в своих предыдущих поединках, а потому будут стремиться к победе с удвоенной энергией. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Маркевич посоветовал Реброву 

Экс-наставник "Карпат" обратил внимание на то, что в составе сборной Чехии много высоких футболистов, которые умеют играть "на втором этаже". Команда Ивана Гашека представляет опасность во время розыгрыша стандартных положений. Маркевич надеется, что тренерский штаб Реброва обратит на это внимание и наладит подстраховку игроков на поле. 

При этом Маркевич считает, что наставник сборной Украины должен сделать ряд замен по сравнению с предыдущим поединков "сине-желтых" в Лиге Наций. Эксперт заявил, что в подопечные Реброва смогут одержать победу за счет характера, которым обладают опытные футболисты. Маркевич предложил вернуть в основной состав Ярмоленко, Зинченко и Степаненко. 

Напомним, тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций. 

Ракицкий готовится к переходу в экзотический клуб — что известно. 

Чехия примет Украину — букмекеры удивили прогнозом на игру Лиги Наций. 

Закрывайте весь чемпионат — Вернидуб прокомментировал проведение матчей в Кривом Роге. 

Миколенко получит нового тренера в "Эвертоне" — что о нем известно. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров Мирон Маркевич

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:19 Первый тренер Кличко рассказал, кто бы из братьев доставил проблемы Усику

16:04 Безопасный период продлится недолго — прогноз магнитных бурь на сегодня

16:04 Пожар на ЗАЭС — эксперт по ядерной энергетике сделал вывод

15:53 Афера столетия — одессит продавал несуществующие должности в СБУ и полиции

15:38 Литва готовится к нападению России — разрабатывает план массовой эвакуации

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

15:28 Оформлял справки для уклонистов — на Львовщине задержали таможенного инспектора

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

15:14 В Одессе придумали, как пережить блэкауты — но не этой зимой

15:11 В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции — детей госпитализировали

16:19 Первый тренер Кличко рассказал, кто бы из братьев доставил проблемы Усику

16:04 Безопасный период продлится недолго — прогноз магнитных бурь на сегодня

16:04 Пожар на ЗАЭС — эксперт по ядерной энергетике сделал вывод

15:53 Афера столетия — одессит продавал несуществующие должности в СБУ и полиции

15:38 Литва готовится к нападению России — разрабатывает план массовой эвакуации

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

15:28 Оформлял справки для уклонистов — на Львовщине задержали таможенного инспектора

15:14 В Одессе придумали, как пережить блэкауты — но не этой зимой

15:11 В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции — детей госпитализировали

14:56 В Киевской области почти 400 спасателей ликвидируют пожар на открытой территории

14:55 Россия использует химическое оружие на фронте — в Генштабе назвали количество случаев

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Text

12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

Text

08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2024
Text

21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

Text

17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит