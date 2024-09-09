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Ярмоленко розповів, чому збірна України програє — проблема не в футболістах

9 вересня 2024 21:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ярмоленко захистив гравців збірної України перед матчем з Чехією в Лізі Націй
Андрій Ярмоленко. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Збірна України 10 вересня зіграє матч другого туру групового етапу Ліги Націй проти Чехії. Напередодні гри капітан команди Андрій Ярмоленко заступився за партнерів по команді після поразки від Албанії.

Ярмоленко на пресконференції перед матчем заявив, що гравці не настільки винні за останні поразки, як про це говорять хейтери.

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За словами Ярмоленка, поразку від Албанії не слід сприймати як відсутність прагнення досягти гарного результату.

Капітан збірної стверджує, що всі гравці переживають і розуміють важливість своєї місії, адже представляють країну, де триває війна.

Ярмоленко наголосив, що всі гравці прагнуть показати найкращий футбол, але наразі вже немає легких суперників.

"Збірна Албанії, яка була років п’ять років тому і яка є зараз — це вже інша команда. Вона це показала своєю грою на Євро та показала у грі проти нас. Ми віддали максимум сил. Але це футбол. З таких ігор треба робити висновки та рухатися далі", — сказав Ярмоленко.

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футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Андрій Ярмоленко

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