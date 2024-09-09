Михайло Мудрик повернеться у склад збірної України на матч проти Чехії

Мудрик готується зіграти з Чехією в Лізі Націй
Збірна України в матчі другого туру Ліги Націй отримає підсилення у своєму складі. Після отриманого пошкодження відновився Михайло Мудрик.
Про це повідомив головний тренер збірної України Сергій Ребров на пресконференції перед грою з Чехією.
Команда отримає Мудрика в матчі з Чехією
На початку вересневих зборів перед матчами Ліги Націй Мудрик отримав травму та залишився поза заявкою на програний матч з Албанією (1:2).
За словами Реброва, Мудрик ще має мікропошкодження, але вже тренується в загальній групі і готовий до матчу з Чехією.
"Він тренується у загальній групі. Наскільки я бачу, є мікропошкодження, але всі гравці готові до завтрашньої зустрічі", — сказав Ребров.
Україна в Лізі Націй грає в групі з Албанією, Чехією та Грузією. Наразі команда Реброва йде передостанньою у квартеті, випереджаючи чехів лише за показником забитих та пропущених м’ячів.
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