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Мудрик готується зіграти з Чехією в Лізі Націй

9 вересня 2024 19:47
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Михайло Мудрик повернеться у склад збірної України на матч проти Чехії
Михайло Мудрик. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Збірна України в матчі другого туру Ліги Націй отримає підсилення у своєму складі. Після отриманого пошкодження відновився Михайло Мудрик.

Про це повідомив головний тренер збірної України Сергій Ребров на пресконференції перед грою з Чехією.

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На початку вересневих зборів перед матчами Ліги Націй Мудрик отримав травму та залишився поза заявкою на програний матч з Албанією (1:2).

За словами Реброва, Мудрик ще має мікропошкодження, але вже тренується в загальній групі і готовий до матчу з Чехією.

"Він тренується у загальній групі. Наскільки я бачу, є мікропошкодження, але всі гравці готові до завтрашньої зустрічі", — сказав Ребров.

Україна в Лізі Націй грає в групі з Албанією, Чехією та Грузією. Наразі команда Реброва йде передостанньою у квартеті, випереджаючи чехів лише за показником забитих та пропущених м’ячів.

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УАФ футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Ліга Націй Сергій Ребров Збірна Чехії

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