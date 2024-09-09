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Мудрик готовится сыграть с Чехией в Лиге Наций

9 сентября 2024 19:47
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Михаил Мудрик вернется в состав сборной Украины на матч против Чехии
Михаил Мудрик. Фото: УАФ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины в матче второго тура Лиги Наций получит усиление в своем составе. После полученного повреждения восстановился Михаил Мудрик.

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции перед игрой с Чехией.

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В начале сентябрьского сбора перед матчами Лиги Наций Мудрик получил травму и остался вне заявки на проигранный матч с Албанией (1:2).

По словам Реброва, у Мудрика еще есть микроповреждение, но он уже тренируется в общей группе и готов к матчу с Чехией.

"Он тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждение, но все игроки готовы к завтрашней встрече", — сказал Ребров.

Украина в Лиге Наций играет в группе с Албанией, Чехией и Грузией. Пока команда Реброва идет предпоследней в квартете, опережая чехов только по показателю забитых и пропущенных мячей.

Напомним, тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций. 

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УАФ футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Лига Наций Сергей Ребров Сборная Чехии

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