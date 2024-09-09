Михаил Мудрик вернется в состав сборной Украины на матч против Чехии

Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Сборная Украины в матче второго тура Лиги Наций получит усиление в своем составе. После полученного повреждения восстановился Михаил Мудрик.

Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции перед игрой с Чехией.

Читайте также:

Команда получит Мудрика в матче с Чехией

В начале сентябрьского сбора перед матчами Лиги Наций Мудрик получил травму и остался вне заявки на проигранный матч с Албанией (1:2).

По словам Реброва, у Мудрика еще есть микроповреждение, но он уже тренируется в общей группе и готов к матчу с Чехией.

"Он тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждение, но все игроки готовы к завтрашней встрече", — сказал Ребров.

Украина в Лиге Наций играет в группе с Албанией, Чехией и Грузией. Пока команда Реброва идет предпоследней в квартете, опережая чехов только по показателю забитых и пропущенных мячей.

Напомним, тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций.

Ракицкий готовится к переходу в экзотический клуб — что известно.

Чехия примет Украину — букмекеры удивили прогнозом на игру Лиги Наций.

Закрывайте весь чемпионат — Вернидуб прокомментировал проведение матчей в Кривом Роге.

Маркевич посоветовал Реброву изменить состав сборной Украины на матч с Чехией.