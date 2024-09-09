Михаил Мудрик вернется в состав сборной Украины на матч против Чехии

Мудрик готовится сыграть с Чехией в Лиге Наций
Сборная Украины в матче второго тура Лиги Наций получит усиление в своем составе. После полученного повреждения восстановился Михаил Мудрик.
Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции перед игрой с Чехией.
Команда получит Мудрика в матче с Чехией
В начале сентябрьского сбора перед матчами Лиги Наций Мудрик получил травму и остался вне заявки на проигранный матч с Албанией (1:2).
По словам Реброва, у Мудрика еще есть микроповреждение, но он уже тренируется в общей группе и готов к матчу с Чехией.
"Он тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждение, но все игроки готовы к завтрашней встрече", — сказал Ребров.
Украина в Лиге Наций играет в группе с Албанией, Чехией и Грузией. Пока команда Реброва идет предпоследней в квартете, опережая чехов только по показателю забитых и пропущенных мячей.
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