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Сабо вважає Циганкова, Мудрика та Довбика невмілими футболістами

9 вересня 2024 00:25
оновлено: 00:25
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Йожеф Сабо розкритикував збірну України після поразки Албанії
Йожеф Сабо. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Збірна України провально стартувала в Лізі Націй. Команда Сергія Реброва поступилася Албанії з рахунком 1:2 та піддалася критиці.

Одним із критиків став колишній наставник національної команди Йожеф Сабо, передає "Спорт-Експрес".

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Фахівець заявив, що в першому таймі Циганков показав свій низький рівень, оскільки не зміг зупинити пас, а м'яч відскочив від нього на кілька метрів.

"Мені соромно і боляче за гру збірної України. Я через них не спав учора. Пів ночі ходив туди-сюди, переживав. Не очікував такого.
Хочу звернутися до журналістів та експертів. Не треба звеличувати наших футболістів і ліпити з них зірок. А то, як послухаєш, то Шапаренко мало не в "Реалі", Судаков у "Ювентусі", Ванат у "Барселоні". Ну куди їм? Вони ще мають смоктати груди в мамки. Вони у футбол не вміють грати — шмаркачі!", — сказав Сабо.

Сабо зауважив, що команда не завдала жодного удару по воротах і не виконала передач для загострення гри. На його думку, це свідчить про нинішній рівень всіх українських футболістів, тоді як Албанія виглядала сильніше.

Також Сабо розкритикував Мудрика та Довбика.

Йожеф нагадав, що Михайло за два роки здебільшого перебуває на лаві запасних "Челсі".

При цьому він висловив сумніви щодо перспектив Довбика в "Ромі", оскільки Артем не може грати без підтримки з флангів. Сабо вважає, що центральний нападник у сучасному футболі повинен рухатися і бути більш активним, чого Довбику бракує.

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футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Йожеф Сабо

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