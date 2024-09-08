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Леоненко "розніс" гру збірної України в Лізі Націй та поглузував з Циганкова

8 вересня 2024 21:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Леоненко про поразку України від Албанії: Ребров має шукати рішення
Віктор Леоненко. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Збірна України провально стартувала в Лізі Націй. Команда Сергія Реброва поступилася Албанії з рахунком 1:2.

Провальну гру в коментарі "Спорт-Експрес" прокоментував колишній форвард "Динамо" Київ Віктор Леоненко.

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За словами Леоненка, в матчі з Албанією не було провалу України. Просто команда показала свій реальний рівень. Експерт також не розуміє, чому збірну, яка завдала три удари у площину воріт Албанії, називають кращою в історії.

Леоненко радить Сергію Реброву зробити висновки та подумати над створенням моментів біля воріт суперника. Можливо, необхідно змінити футболістів або грати з двома нападниками.

"Ми звикли грати в даремний контроль м'яча. Реброву треба шукати проблему — чому немає моментів. Якщо немає моментів, це означає, що гравці у нас не особливо хороші. Нехай вже краще тактика на контратаках буде, ніж ось це ось перекочування", — сказав Леоненко.

Експерт відзначив, що півзахисників Георгія Судакова, Володимира Бражка та Миколу Шапаренка не було видно на полі. Єдине, що сподобалось Леоненку в матчі проти Албанії, — це зачіска Віктора Циганкова.

"У збірної України мені сподобалася лише зачіска Циганкова. Напевно, він заснув у перукарні. А може, відрощує собі дреди, як афроамериканці в НБА. Дивлюся, зараз у всіх футболістів скроні підстрижені, і це не тільки в нашої команди. Вони що, панками себе відчули?" — зазначив експерт.

Леоненко висловив сумніви щодо того, чому Ребров після поразки заявив, що на полі не було команди, але не взяв відповідальність на себе, адже тренер відповідає за результат. Він також зауважив, що схожі висловлювання робив Михайло Фоменко, який завжди вважав винною команду, а не тренера.

Нагадаємо, збірна України у кризі — хто може замінити Реброва.

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футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Віктор Леоненко

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