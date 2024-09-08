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Леоненко "разнес" игру сборной Украины в Лиге Наций и посмеялся над Цыганковым

8 сентября 2024 21:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Леоненко о поражении Украины от Албании: Ребров должен искать решение
Виктор Леоненко. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины провально стартовала в Лиге Наций. Команда Сергея Реброва уступила Албании со счетом 1:2.

Провальную игру "Спорт-Экспресс" прокомментировал бывший форвард "Динамо" Киев Виктор Леоненко.

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Леоненко о поражении от Албании

По словам Леоненко, в матче с Албанией не было провала Украины. Просто команда показала собственный настоящий уровень. Эксперт также не понимает, почему сборную, нанесшую три удара в створ ворот Албании, называют лучшей в истории.

Леоненко советует Сергею Реброву сделать выводы и подумать о создании моментов у ворот соперника. Возможно, необходимо сменить футболистов или играть с двумя нападающими.

"Мы привыкли играть в бесполезный контроль мяча. Реброву нужно искать проблему — почему нет моментов. Если нет моментов, это значит, что игроки у нас не особенно хорошие. Пусть уж лучше тактика на контратаках будет, чем вот это вот перекатывание", — сказал Леоненко.

Эксперт отметил, что полузащитников Георгия Судакова, Владимира Бражко и Николая Шапаренко не было видно на поле. Единственное, что понравилось Леоненко в матче против Албании — это прическа Виктора Цыганкова.

"У сборной Украины мне понравилась только прическа Цыганкова. Наверное, он заснул в парикмахерской. А может, отращивает себе дреды, как афроамериканцы в НБА. Смотрю, сейчас у всех футболистов виски подстрижены, и это не только у нашей команды. Они что, панками себя почувствовали?" — отметил эксперт.

Леоненко выразил сомнения в том, почему Ребров после поражения заявил, что на поле не было команды, но не взял ответственность на себя, ведь тренер отвечает за результат. Он также отметил, что подобные высказывания делал Михаил Фоменко, всегда считавший виновной команду, а не тренера.

Напомним, сборная Украины в кризисе — кто может заменить Реброва.

Ребров честно назвал причину поражения сборной Украины от Албании.

Украинцы собрали кучу медалей в предпоследний день игр — сколько и в каких видах спорта.

Миколенко пожаловался на Албанию после матча Лиги Наций.

Конопля не согласен с поражением от Албании — результат не по игре.

Ванат рассказал, что Ребров попросил его сделать в матче с Албанией.

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Виктор Леоненко

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