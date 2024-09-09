Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сабо считает Цыганкова, Мудрика и Довбика неумелыми футболистами arrow

Сабо считает Цыганкова, Мудрика и Довбика неумелыми футболистами

9 сентября 2024 00:25
обновлено: 00:25
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Йожеф Сабо раскритиковал сборную Украины после поражения Албании
Йожеф Сабо. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины провально стартовала в Лиге Наций. Команда Сергея Реброва уступила Албании со счетом 1:2 и подверглась критике.

Одним из критиков стал бывший наставник национальной команды Йожеф Сабо, передает "Спорт-Экспресс".

Читайте также:

Сабо раскритиковал игроков Украины

Специалист заявил, что в первом тайме Цыганков показал свой низкий уровень, поскольку не смог остановить пас, а мяч отскочил от него на несколько метров.

"Мне стыдно и больно за игру сборной Украины. Я из-за них не спал вчера. Полночи ходил туда-сюда, переживал. Не ожидал такого.
Хочу обратиться к журналистам и экспертам. Не надо превозносить наших футболистов и лепить из них звезд. А то, как послушаешь, Шапаренко чуть ли не в "Реале", Судаков в "Ювентусе", Ванат в "Барселоне". Ну, куда им? Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть — сопляки!", — сказал Сабо.

Сабо отметил, что команда не нанесла ни одного удара по воротам и не выполнила передачи для обострения игры. По его мнению, это свидетельствует о нынешнем уровне всех украинских футболистов, в то время как Албания выглядела сильнее.

Также Сабо подверг критике Мудрика и Довбика.

Йожеф напомнил, что Михаил через два года в основном находится на скамье запасных "Челси".

При этом он выразил сомнения по поводу перспектив Довбика в "Роме", поскольку Артем не может играть без поддержки с флангов. Сабо считает, что центральный нападающий в современном футболе должен двигаться и быть активнее, чего Довбику не хватает.

Напомним, сборная Украины в кризисе — кто может заменить Реброва.

Украинцы собрали кучу медалей в предпоследний день игр — сколько и в каких видах спорта.

Миколенко пожаловался на Албанию после матча Лиги Наций.

Конопля не согласен с поражением от Албании — результат не по игре.

Ванат рассказал, что Ребров попросил его сделать в матче с Албанией.

футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Йожеф Сабо

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:59 Украинская теннисистка в 17 лет выиграла свой второй турнир в году

00:44 В МИД Украины уже начались кадровые чистки — кого и за что уволил новый глава Андрей Сибига

Срочная новость

00:33 Киевщину накрыла воздушная тревога — надвигающаяся на столицу

обновлено:

00:25 Сабо считает Цыганкова, Мудрика и Довбика неумелыми футболистами

00:12 Женщина за деньги помогла получить водительское удостоверение — как ее наказал суд

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

22:52 Мужчина проигнорировал боевую повестку от ТЦК из-за болезни матери — что решил суд

22:45 Цены на топливо в Украине — сколько будет стоить бензин завтра

21:59 Леоненко "разнес" игру сборной Украины в Лиге Наций и посмеялся над Цыганковым

21:55 В Херсоне повторно раздались мощные взрывы

00:59 Украинская теннисистка в 17 лет выиграла свой второй турнир в году

00:44 В МИД Украины уже начались кадровые чистки — кого и за что уволил новый глава Андрей Сибига

Срочная новость

00:33 Киевщину накрыла воздушная тревога — надвигающаяся на столицу

обновлено:

00:25 Сабо считает Цыганкова, Мудрика и Довбика неумелыми футболистами

00:12 Женщина за деньги помогла получить водительское удостоверение — как ее наказал суд

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

22:52 Мужчина проигнорировал боевую повестку от ТЦК из-за болезни матери — что решил суд

22:45 Цены на топливо в Украине — сколько будет стоить бензин завтра

21:59 Леоненко "разнес" игру сборной Украины в Лиге Наций и посмеялся над Цыганковым

21:55 В Херсоне повторно раздались мощные взрывы

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

Text

17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

Text

12:38 В Третьей штурмовой раскрыли секрет эффективности своего подразделения

7 сентября 2024
Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд