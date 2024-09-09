Йожеф Сабо раскритиковал сборную Украины после поражения Албании

Йожеф Сабо. Фото: скриншот

Сборная Украины провально стартовала в Лиге Наций. Команда Сергея Реброва уступила Албании со счетом 1:2 и подверглась критике.

Одним из критиков стал бывший наставник национальной команды Йожеф Сабо, передает "Спорт-Экспресс".

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Специалист заявил, что в первом тайме Цыганков показал свой низкий уровень, поскольку не смог остановить пас, а мяч отскочил от него на несколько метров.

"Мне стыдно и больно за игру сборной Украины. Я из-за них не спал вчера. Полночи ходил туда-сюда, переживал. Не ожидал такого.

Хочу обратиться к журналистам и экспертам. Не надо превозносить наших футболистов и лепить из них звезд. А то, как послушаешь, Шапаренко чуть ли не в "Реале", Судаков в "Ювентусе", Ванат в "Барселоне". Ну, куда им? Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть — сопляки!", — сказал Сабо.

Сабо отметил, что команда не нанесла ни одного удара по воротам и не выполнила передачи для обострения игры. По его мнению, это свидетельствует о нынешнем уровне всех украинских футболистов, в то время как Албания выглядела сильнее.

Также Сабо подверг критике Мудрика и Довбика.

Йожеф напомнил, что Михаил через два года в основном находится на скамье запасных "Челси".

При этом он выразил сомнения по поводу перспектив Довбика в "Роме", поскольку Артем не может играть без поддержки с флангов. Сабо считает, что центральный нападающий в современном футболе должен двигаться и быть активнее, чего Довбику не хватает.

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