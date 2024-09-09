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Ярмоленко рассказал, почему сборная Украины проигрывает — проблема не в футболистах

9 сентября 2024 21:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ярмоленко защитил игроков сборной Украины перед матчем с Чехией в Лиге Наций
Андрей Ярмоленко. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины 10 сентября сыграет матч второго тура группового этапа Лиги Наций против Чехии. В преддверии игры капитан команды Андрей Ярмоленко заступился за партнеров по команде после поражения от Албании.

Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем заявил, что игроки не настолько виноваты за последние поражения, как об этом говорят хейтеры.

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По словам Ярмоленко, поражение от Албании не следует воспринимать как отсутствие стремления добиться хорошего результата.

Капитан сборной утверждает, что все игроки переживают и понимают важность своей миссии, ведь представляют страну, где идет война.

Ярмоленко подчеркнул, что все игроки стремятся показать лучший футбол, но уже нет легких соперников.

"Сборная Албании, которая была лет пять лет назад и есть сейчас — это уже другая команда. Она это показала своей игрой на Евро и показала в игре против нас. Мы отдали максимум сил. Но это футбол. Из таких игр надо делать выводы и двигаться дальше", — сказал Ярмоленко.

Напомним, тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций. 

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футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Андрей Ярмоленко

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