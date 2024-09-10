Мудрик останется в Челси, если выполнит требование Марески — детали

Михаил Мудрик на тренировке. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал перспективы полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика в лондонской команде. Наставник объяснил, почему вингер остался на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" мог отправить игрока в аренду, но изменил решение, сообщает Daily Mail.

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Украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик в сезоне 2024/2025 может изменить статус в лондонской команде. Главный тренер "синих" Энцо Мареска видит потенциал в молодом игроке и не сомневается в том, что Мудрик сумеет его реализовать.

Михаил Мудрик в Лондоне. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Что Мудрик должен изменить

"Челси" получил несколько запросов по поводу трансфера украинского игрока. Лондонцы могли отдать полузащитника в аренду, но в итоге отказались от этого решения, когда стало известно об уходе конкурента Мудрика по позиции Рахима Стерлинга.

Тренер "синих" Энцо Мареска планирует чаще выпускать украинца на поле. Для Михаила разработана специальная программа тренировок, которая поможет ему лучше взаимодействовать с партнерами по команде. Также вингер должен изменить принцип работы в спортивном зале, чтобы остановить рост мышечной массы.

Мареска отметил, что Мудрик прогрессирует, однако не так быстро, как необходимо "Челси".

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