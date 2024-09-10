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Ребров прибрав із заявки збірної України на матч із Чехією важливого футболіста

10 вересня 2024 11:18
Валерій Ковалевич - Редактор
Ребров виключив одного із футболістів із заявки збірної України
Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube
Валерій Ковалевич - Редактор

У рамках другого туру Ліги Націй збірна України зіграє на виїзді з Чехією. Півзахисник Михайло Мудрик зможе вийти на поле у цьому матчі.

Один з українських футболістів не увійшов до заявки команди на важливий поєдинок, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У вівторок, 10 вересня, у другому турі Ліги Націй (група В1) збірна Чехії прийме у Празі національну команду України. Головний тренер "синьо-жовтих" назвав заявку на важливий поєдинок. У ній є зміна порівняно з протистоянням з Албанією.

Микола Шапаренко
Тренування команди Сергій Реброва. Фото: instagram.com/uafukraine/

Заявка збірної України

Ще перед першим туром Ліги Націй стало відомо про травми форварда Артема Довбика та вінгера Михайла Мудрика. Футболіст "Роми" так і не зможе вийти на поле у футболці збірної України, натомість півзахисник "Челсі" готовий грати. Невідомо, чи вийде він на поле в основному складі. Минулого матчу на цій позиції зіграв Владислав Кабаєв.

Заявка збірної України на матчі Ліги Націй
Заявка збірної України до матчів Ліги Націй. Фото: УАФ

У заявці збірної України на матч відсутній колишній капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук. Про травму 33-річного футболіста не повідомлялося.

Збірні України та Чехії програли свої матчі першого туру у Лізі Націй. Обидві команди налаштовані виправити ситуацію у групі.

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спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров Сергій Сидорчук

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