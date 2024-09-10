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Ребров убрал из заявки сборной Украины на матч с Чехией важного футболиста

10 сентября 2024 11:18
Валерий Ковалевич - Редактор
Ребров исключил одного из футболистов из заявки сборной Украины
Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube
Валерий Ковалевич - Редактор

В рамках второго тура Лиги Наций сборная Украины сыграет на выезде с Чехией. Полузащитник Михаил Мудрик сможет выйти на поле в этом матче. 

Один из украинских футболистов не вошел в заявку команды на важный поединок, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Во вторник, 10 сентября, во втором туре Лиги Наций (группа В1) сборная Чехии примет в Праге национальную команду Украины. Главный тренер "сине-желтых" назвал заявку на важный поединок. В ней есть изменение по сравнению с противостоянием с Албанией. 

Николай Шапаренко
Тренировка команды Сергей Реброва. Фото: instagram.com/uafukraine/

Заявка сборной Украины

Еще перед первым туром Лиги Наций стало известно о травмах форварда Артема Довбика и вингера Михаила Мудрика. Футболист "Ромы" так и не сможет выйти на поле в футболке сборной Украины, зато полузащитник "Челси" готов играть. Не известно, выйдет ли он на поле в основном составе. В прошлом матче на этой позиции сыграл Владислав Кабаев. 

Заявка сборной Украины на матчи Лиги Наций
Заявка сборной Украины на матчи Лиги Наций. Фото: УАФ

В заявке сборной Украины на матч отсутствует бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. О травме 33-летнего футболиста не сообщалось. 

Сборные Украины и Чехии проиграли свои матчи первого тура в Лиге Наций. Обе команды настроены исправить ситуацию в группе. 

Напомним, Мудрик останется в "Челси" — Мареска назвал условие

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров Сергей Сидорчук

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