Ребров исключил одного из футболистов из заявки сборной Украины

Сергей Ребров отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

В рамках второго тура Лиги Наций сборная Украины сыграет на выезде с Чехией. Полузащитник Михаил Мудрик сможет выйти на поле в этом матче.

Один из украинских футболистов не вошел в заявку команды на важный поединок, сообщает официальный сайт УАФ.

Читайте также:

Во вторник, 10 сентября, во втором туре Лиги Наций (группа В1) сборная Чехии примет в Праге национальную команду Украины. Главный тренер "сине-желтых" назвал заявку на важный поединок. В ней есть изменение по сравнению с противостоянием с Албанией.

Тренировка команды Сергей Реброва. Фото: instagram.com/uafukraine/

Заявка сборной Украины

Еще перед первым туром Лиги Наций стало известно о травмах форварда Артема Довбика и вингера Михаила Мудрика. Футболист "Ромы" так и не сможет выйти на поле в футболке сборной Украины, зато полузащитник "Челси" готов играть. Не известно, выйдет ли он на поле в основном составе. В прошлом матче на этой позиции сыграл Владислав Кабаев.

Заявка сборной Украины на матчи Лиги Наций. Фото: УАФ

В заявке сборной Украины на матч отсутствует бывший капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук. О травме 33-летнего футболиста не сообщалось.

Сборные Украины и Чехии проиграли свои матчи первого тура в Лиге Наций. Обе команды настроены исправить ситуацию в группе.

Напомним, Мудрик останется в "Челси" — Мареска назвал условие.

Тренер сборной Украины раскритиковал игру Трубина после поражения в Лиге Наций.

Ракицкий готовится к переходу в экзотический клуб — что известно.

Чехия примет Украину — букмекеры удивили прогнозом на игру Лиги Наций.

Маркевич посоветовал Реброву изменить состав сборной Украины на матч с Чехией.