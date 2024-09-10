Шевченко вернулся жить в Киев после назначения на должность в УАФ

Андрей Шевченко. Фото: скриншот

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в начале 2024 года сменил Андрея Павелко на должности главы УАФ. С этого момента легендарный футболист вернулся жить в родной Киев.

Об этом Шевченко рассказал в интервью Радио Хартия.

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После назначения на должность Шевченко оставил семью в Англии и вернулся в Киев, покинутый в 2012 году после окончания контракта с "Динамо". Затем специалист работал в сборной Украины, но эта работа не нуждалась в постоянном присутствии в стране.

По словам Шевченко, после назначения на должность он уже адаптировался к жизни в Украине во время военного положения.

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

При этом Шевченко отметил, что много путешествует по стране и бывает в разных регионах.

"Сейчас такая у нас вся жизнь, надо адаптироваться. Считаю, что надо всем оставаться едиными, чтобы помогать стране.

Я принял важное для себя решение: сказал, что хочу вернуться в Украину, жить в Киеве", — сказал Шевченко.

Глава УАФ также выразил сильное желание, чтобы когда-то вернулась мирная жизнь и чтобы международные матчи и сборная Украины снова играли на украинских стадионах.

Отметим, что Шевченко очень часто можно увидеть на разных мероприятиях в Европе. Публичные его появления на благотворительных акциях, мероприятиях УЕФА и матчах сборной за границей часто попадают на камеры.

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